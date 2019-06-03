Визг тормозов было слышно в квартирах: в Ярославле такси с пассажиром влетело в столб

Только что во Фрунзенском районе Ярославля на Тормозном шоссе произошло ДТП: такси с пассажиром влетело в столб. Как говорят очевидцы, визг тормозов было слышно даже в квартирах домов.

— В такси на переднем сиденье ехала девушка, — рассказывает очевидец происшествия Игорь Камиронов. — Все живы, сработали подушки безопасности.