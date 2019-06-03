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Происшествия

Визг тормозов было слышно в квартирах: в Ярославле такси с пассажиром влетело в столб

Первые подробности ДТП

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На переднем сиденье был пассажир

Фото: Игорь Камиронов

Только что во Фрунзенском районе Ярославля на Тормозном шоссе произошло ДТП: такси с пассажиром влетело в столб. Как говорят очевидцы, визг тормозов было слышно даже в квартирах домов.

— В такси на переднем сиденье ехала девушка, — рассказывает очевидец происшествия Игорь Камиронов. — Все живы, сработали подушки безопасности.

Сработали подушки безопасности

Фото: Игорь Камиронов

По словам Игоря, водитель такси летел на приличной скорости и задел «Ниссан», который остановился для поворота.

Мы уточняем обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (2)

вася
3 июн 2019 в 12:56

это таксипортация как обещали

прикольно
3 июн 2019 в 13:23

Сегодня видел белую НИВУ с надписью,красивым парням тонировка не нужна.