Крупный пожар в Ярославле: горит заброшенный завод. Фото и видео с места

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Первые подробности
Столб дыма видно издалека
ЧП в Ярославле - в промзоне начался крупный пожар. Горит заброшенный завод - бывший СК «Премьер».
- Пламя в неэксплуатируемом здании, площадь возгорания - 50 квадратных метров, - дали первую информацию в ГУ МЧС по Ярославской области.
Место заброшенное, здесь давно не работает завод, больше напоминает развалины.
Видео с мета ЧП.
Видно даже с Московского.
Фото Владимира Тимохина.
Вид с улицы Бабича.
Мы уже готовили материал про заброшенные заводы. В том числе, разбирались в судьбе того, который горит сегодня.
Фото Александра Медведева.
По уточненной информации, на заброшенном заводе горел мусор.