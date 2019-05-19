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Крупный пожар в Ярославле: горит заброшенный завод. Фото и видео с места

Первые подробности

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Столб дыма видно издалека

Фото: Подслушано в Ярославле

ЧП в Ярославле - в промзоне начался крупный пожар. Горит заброшенный завод - бывший СК «Премьер».

- Пламя в неэксплуатируемом здании, площадь возгорания - 50 квадратных метров, - дали первую информацию в ГУ МЧС по Ярославской области.

Место заброшенное, здесь давно не работает завод, больше напоминает развалины.

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Видео с мета ЧП.

Видно даже с Московского.

Фото: Анна Скопинцева, «Жесть Ярославль»

Фото Владимира Тимохина.

Вид с улицы Бабича.

Фото: Елена Шубина

Мы уже готовили материал про заброшенные заводы. В том числе, разбирались в судьбе того, который горит сегодня.

Фото Александра Медведева.

По уточненной информации, на заброшенном заводе горел мусор.

Фото: Ortik Ortik

ТЕКСТ

Ольга Прохорова
Михаил Контуев

ТЕГИ

пожарЧПзавод

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
19 май 2019 в 22:46

Сказочный скрепоносец все развалил

Инженер1
19 май 2019 в 22:45

Бомжи кошку жарят или металл оставшийся своровывают?