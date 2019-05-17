Ушёл на работу и не вернулся: в Ярославской области нашли мёртвого мужчину с татуировкой на шее

В Ярославской области нашли мёртвым 39-летнего мужчину. Михаил Аксёнов ушёл из дома 18 апреля. Сказал, что идёт на работу. И исчез.



Родственники обратились к волонтёрам «ЯрСпаса». Когда волонтёры разместили ориентировку, стали появляться обнадёживающие сообщения, что Михаил жив.

— Я его утром видела за Альтаиром — с парнем бродили, что-то искали, — написала 1 мая в соцсетях Есения Брагина.

Но, к сожалению, пришли плохие новости. Вчера вечером его мама позвонила волонтёрам «ЯрСпаса» и в слезах сообщила, что Михаила нашли мёртвым. У него была особая примета — татуировка на шее в виде скорпиона. По ней мужчину сразу опознали.