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Происшествия

Ушёл на работу и не вернулся: в Ярославской области нашли мёртвого мужчину с татуировкой на шее

Михаила Аксёнова обнаружили в реке

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Михаилу Было 39 лет

Фото: «ЯрСпас»

В Ярославской области нашли мёртвым 39-летнего мужчину. Михаил Аксёнов ушёл из дома 18 апреля. Сказал, что идёт на работу. И исчез.

Родственники обратились к волонтёрам «ЯрСпаса». Когда волонтёры разместили ориентировку, стали появляться обнадёживающие сообщения, что Михаил жив.

— Я его утром видела за Альтаиром — с парнем бродили, что-то искали, — написала 1 мая в соцсетях Есения Брагина.

Но, к сожалению, пришли плохие новости. Вчера вечером его мама позвонила волонтёрам «ЯрСпаса» и в слезах сообщила, что Михаила нашли мёртвым. У него была особая примета — татуировка на шее в виде скорпиона. По ней мужчину сразу опознали.

— Его обнаружили в реке в Ростовском районе, — рассказал друг погибшего Артём.

В СУ СК РФ подтвердили информацию о том, что тело мужчины нашли в реке.

— Возбуждено уголовное дело. Идёт расследование. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, мужчина выпивал на берегу реки. Сейчас выясняются все обстоятельства.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Люра
17 май 2019 в 08:46

нашли в Ярославле... в Ростовском районе... в реке... мозг можно вывихнуть читая...