Чиновники рассказали, почему женщине, которую укусила змея, не дали противоядие

— Я в то время был на работе. Мама мне позвонила, сказала, что сейчас в больнице. Я приехал. Мы стали сидеть и ждать, когда маме дадут противоядие. Просидели час. Она почувствовала себя плохо, место укуса опухло. Врачи давление померили, оказалось, низкое. Мама к тому моменту уже не могла сама передвигаться. У неё началась тошнота, рвота. Все признаки отравления ядом. Мы стали спрашивать про сыворотку. Оказалось, в больнице её нет, — рассказал сын пострадавшей Илья.

25 апреля Галину Богатову укусила змея , когда она была у себя на даче. Женщина сразу же вызвала скорую.

Женщина, которую укусила змея, до сих пор находится в больнице. Об этом рассказал сын пострадавшей.

Женщину положили в больницу. Вечером Илья позвонил врачу.

— Врач сказал, что состояние крайне тяжёлое, она в реанимации. У неё кровоизлияние в мозг, — рассказал Илья.

Он говорит, что противоядие его маме так и не дали. Когда стали выяснять почему, оказалось, что в больницах Ярославля его нет

— Я обвинять никого не хочу. Мама сказала, что её укусила гадюка. Врачи диагностировали у неё инсульт. Но все признаки стали проявляться через два часа после укуса. А то, что нет вакцины, это большая проблема. А если ребёнка змея укусит? — переживает Илья.

Мы обратились за комментарием в департамент здравоохранения.

— Информация о нехватке в лечебных учреждениях противозмеиной сыворотки не достоверна. Противозмеиная сыворотка в Ярославле всегда есть в наличии, и перебоев с ее поставкой не было. Запас сыворотки постоянно поддерживается во всех крупных медицинских учреждениях Ярославской области и в больницах, которые имеют в своем составе приемный покой и оказывают помощь круглосуточно. Каждое медицинское учреждение закупает противозмеиную сыворотку самостоятельно. В случае если срок годности противозмеиной сыворотки истекает, то больница обращается в любое крупное медицинское учреждение — в больницу имени Соловьева или в Областную клиническую больницу, где запас есть всегда. Сыворотку доставляют немедленно. На момент обращения в больницу № 2 Галины Богатыревой сыворотка была в лечебном учреждении. Больница провела консультации с ведущими медицинскими учреждениями Ярославля, организовывала консилиум, и врачи пришли к выводу, что показания для введения высокоаллергенной сыворотки отсутствуют. В противном случае был высок риск анафилактического шока. Сейчас пациентка получает лечение в клинической больнице № 8 с высоким реабилитационным потенциалом и хорошей положительной динамикой. Состояние пациентки стабильное, — уточнили в департаменте здравоохранения.