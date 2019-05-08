Чиновники рассказали, почему женщине, которую укусила змея, не дали противоядие

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Сейчас ярославна находится в больнице
Женщина сказала, что её укусила гадюка
Женщина, которую укусила змея, до сих пор находится в больнице. Об этом рассказал сын пострадавшей.
25 апреля Галину Богатову укусила змея, когда она была у себя на даче. Женщина сразу же вызвала скорую.
— Я в то время был на работе. Мама мне позвонила, сказала, что сейчас в больнице. Я приехал. Мы стали сидеть и ждать, когда маме дадут противоядие. Просидели час. Она почувствовала себя плохо, место укуса опухло. Врачи давление померили, оказалось, низкое. Мама к тому моменту уже не могла сама передвигаться. У неё началась тошнота, рвота. Все признаки отравления ядом. Мы стали спрашивать про сыворотку. Оказалось, в больнице её нет, — рассказал сын пострадавшей Илья.
Женщину положили в больницу. Вечером Илья позвонил врачу.
— Врач сказал, что состояние крайне тяжёлое, она в реанимации. У неё кровоизлияние в мозг, — рассказал Илья.
Он говорит, что противоядие его маме так и не дали. Когда стали выяснять почему, оказалось, что в больницах Ярославля его нет
— Я обвинять никого не хочу. Мама сказала, что её укусила гадюка. Врачи диагностировали у неё инсульт. Но все признаки стали проявляться через два часа после укуса. А то, что нет вакцины, это большая проблема. А если ребёнка змея укусит? — переживает Илья.
Мы обратились за комментарием в департамент здравоохранения.
— Информация о нехватке в лечебных учреждениях противозмеиной сыворотки не достоверна. Противозмеиная сыворотка в Ярославле всегда есть в наличии, и перебоев с ее поставкой не было. Запас сыворотки постоянно поддерживается во всех крупных медицинских учреждениях Ярославской области и в больницах, которые имеют в своем составе приемный покой и оказывают помощь круглосуточно. Каждое медицинское учреждение закупает противозмеиную сыворотку самостоятельно. В случае если срок годности противозмеиной сыворотки истекает, то больница обращается в любое крупное медицинское учреждение — в больницу имени Соловьева или в Областную клиническую больницу, где запас есть всегда. Сыворотку доставляют немедленно. На момент обращения в больницу № 2 Галины Богатыревой сыворотка была в лечебном учреждении. Больница провела консультации с ведущими медицинскими учреждениями Ярославля, организовывала консилиум, и врачи пришли к выводу, что показания для введения высокоаллергенной сыворотки отсутствуют. В противном случае был высок риск анафилактического шока. Сейчас пациентка получает лечение в клинической больнице № 8 с высоким реабилитационным потенциалом и хорошей положительной динамикой. Состояние пациентки стабильное, — уточнили в департаменте здравоохранения.
"Состояние пациентки стабильное, — уточнили в департаменте здравоохранения, с высоким реабилитационным потенциалом и хорошей положительной динамикой." То есть ждем, что в скором времени 86-летняя старушка, которую парализовало после укуса змеи, с песнями и плясками вернется домой. И что же получается, что сын пострадавшей врет, когда говорит, что врачи сказали ему об отсутствии противоядия в больнице?
А потом эти докторишки жалуются, что их обижают. А как к вам относится если вы (блин, слов культурных нет) так относитесь к людям
Ну вот, никто не виноват, как всегда. Моего отца однажды кот бродячий укусил, папа поехал в травму привиться от бешенства, а там ему сказали - мы сейчас колоть не будем, вы понаблюдайте за котом, если через два дня не сдохнет, то и колоть не надо... Наша медицина бессмысленна и беспощадна. Где мы должны наблюдать за бродячим котом???