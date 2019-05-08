В Ярославской области закончилось противоядие: женщину парализовало после укуса змеи

Пожилую женщину из Ярославля парализовало после укуса змеи. 25 апреля Галина Богатова была у себя на дачном участке на станции Лютово Ярославского района. Там её и укусила змея. Женщина позвонила в скорую. Приехавшие врачи сказали, что сыворотка против яда отсутствует во всех больницах Ярославской области.

Сначала бабушку привезли в больницу № 2 в Ярославле. Там вакцины не оказалось. Потом поехали в больницу имени Семашко. Там врачи тоже развели руками. Спустя час женщине стало хуже, её парализовало. Сейчас она лежит в больнице № 8.