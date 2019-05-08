В Ярославской области закончилось противоядие: женщину парализовало после укуса змеи

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Следователи организовали проверку
Уже через час после укуса змеи женщине стало плохо
Пожилую женщину из Ярославля парализовало после укуса змеи. 25 апреля Галина Богатова была у себя на дачном участке на станции Лютово Ярославского района. Там её и укусила змея. Женщина позвонила в скорую. Приехавшие врачи сказали, что сыворотка против яда отсутствует во всех больницах Ярославской области.
Сначала бабушку привезли в больницу № 2 в Ярославле. Там вакцины не оказалось. Потом поехали в больницу имени Семашко. Там врачи тоже развели руками. Спустя час женщине стало хуже, её парализовало. Сейчас она лежит в больнице № 8.
— Следователями организована проверка, в ходе которой будут установлены причины, по которым женщина не получила своевременную и адекватную медицинскую помощь, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, что похожий случай уже был в Ярославской области. Тогда мальчику, которого укусила собака, отказывались сделать вакцину от бешенства.
Ярославль и область кишат змеями. У нашего подъезда уже змеи ползают. А в медицине нет сыворотки. Это как так? Зато на клещах медики хорошо наживаются...Это наша соседка 86 лет,добрейшая женщина.