За пять дней в Ярославле произошло 66 пожаров: есть пострадавшие

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Все возгорания случились в праздники
Спасатели просят ярославцев быть осторожными с огнём
За пять дней праздников в Ярославле произошло 66 пожаров. Такие данные предоставили сотрудники Центра гражданской защиты. Из них 44 раза горела сухая трава.
— Хотя в настоящее время действует противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня на территории города, это не останавливает ярославцев. Поджигая прошлогоднюю траву, горожане, видимо, преследуют благую цель — избавиться от мусора, но неконтролируемый пал травы очень опасен, тем более учитывая близость жилых домов. Кроме того, немалую долю поджога травы составляют шалости детей и подростков, — предостерегли в Центре гражданской защиты.
Остальные случаи — это пожары в частном секторе. Сюда входят пожары в жилых домах, поджоги контейнерных площадок и баков для мусора, а также мусора на открытой территории, гаражей и хозпостроек.
— К счастью, обошлось без жертв, однако травмы получили два человека, — уточнили спасатели.
Спасатели просят всех ярославцев соблюдать правила противопожарного режима:
Недавно серьёзный пожар произошёл в Новосёлках. Огонь тушили семь часов.