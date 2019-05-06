За пять дней в Ярославле произошло 66 пожаров: есть пострадавшие

За пять дней праздников в Ярославле произошло 66 пожаров. Такие данные предоставили сотрудники Центра гражданской защиты. Из них 44 раза горела сухая трава.

— Хотя в настоящее время действует противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня на территории города, это не останавливает ярославцев. Поджигая прошлогоднюю траву, горожане, видимо, преследуют благую цель — избавиться от мусора, но неконтролируемый пал травы очень опасен, тем более учитывая близость жилых домов. Кроме того, немалую долю поджога травы составляют шалости детей и подростков, — предостерегли в Центре гражданской защиты.