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Происшествия

За пять дней в Ярославле произошло 66 пожаров: есть пострадавшие

Все возгорания случились в праздники

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Спасатели просят ярославцев быть осторожными с огнём

Фото: Александра Савельева

За пять дней праздников в Ярославле произошло 66 пожаров. Такие данные предоставили сотрудники Центра гражданской защиты. Из них 44 раза горела сухая трава.

— Хотя в настоящее время действует противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня на территории города, это не останавливает ярославцев. Поджигая прошлогоднюю траву, горожане, видимо, преследуют благую цель — избавиться от мусора, но неконтролируемый пал травы очень опасен, тем более учитывая близость жилых домов. Кроме того, немалую долю поджога травы составляют шалости детей и подростков, — предостерегли в Центре гражданской защиты.

Остальные случаи — это пожары в частном секторе. Сюда входят пожары в жилых домах, поджоги контейнерных площадок и баков для мусора, а также мусора на открытой территории, гаражей и хозпостроек.

— К счастью, обошлось без жертв, однако травмы получили два человека, — уточнили спасатели.

Спасатели просят всех ярославцев соблюдать правила противопожарного режима:

  • не поджигайте прошлогоднюю траву;
  • не разводите открытый огонь;
  • напомните детям об опасности игр с огнем.

Недавно серьёзный пожар произошёл в Новосёлках. Огонь тушили семь часов.

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Анна Лурье

ТЕГИ

пожармайские праздники

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