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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

«Она была без одежды»: в Ярославле в пруду всплыло тело женщины. Первые подробности

Следователи обратились за помощью к горожанам

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Пруд, в котором нашли тело женщины, не предназначен для купания

Фото: Александра Савельева

В Ярославле за Волгой обнаружили тело женщины. Оно всплыло в пруду на улице Заливной. Судя по всему, утонула она давно. Есть ли в этой истории криминал, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Но водоём, где её нашли, не предназначен для купания. Кроме того, как стало известно 76.RU, погибшая была без одежды.

— В настоящее время тело женщины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения причины смерти и давности ее наступления, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области. — Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Убийство».

Личность женщины до настоящего времени не установлена. Следователи обратились за помощью к горожанам, которым что-либо известно о погибшей или обстоятельствах её смерти. Если вы располагаете какой-то информацией, просьба связаться с редакцией 76.RU по телефону (4852) 66-40-18, по электронной почте m.kontuev@iportal.ru или через Telegram и WhatsApp по номеру +7 905 133-55-11.

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