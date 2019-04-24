«Она была без одежды»: в Ярославле в пруду всплыло тело женщины. Первые подробности

В Ярославле за Волгой обнаружили тело женщины. Оно всплыло в пруду на улице Заливной. Судя по всему, утонула она давно. Есть ли в этой истории криминал, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Но водоём, где её нашли, не предназначен для купания. Кроме того, как стало известно 76.RU, погибшая была без одежды.



— В настоящее время тело женщины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения причины смерти и давности ее наступления, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области. — Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Убийство».

