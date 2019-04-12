Раны в шею, грудь и руку: стало известно, в каком состоянии таксист, которого порезал пассажир

Нам стало известно, в каком состоянии сейчас находится водитель такси, на которого напал пассажир.

— Водитель из Вологды. Его состояние средней тяжести. Три ножевых ранения: в шею, руку и грудь. Он находится в Соловьевской больнице, — рассказал главврач скорой помощи Андрей Живой.

Известно, что пассажир получил черепно-мозговую травму и также госпитализирован. Вероятнее всего, он получил травму после того, как таксист ударил по тормозам. По словам очевидцев, пассажир влетел в лобовое стекло.