Раны в шею, грудь и руку: стало известно, в каком состоянии таксист, которого порезал пассажир

Нам стало известно, в каком состоянии сейчас находится водитель такси, на которого напал пассажир.
— Водитель из Вологды. Его состояние средней тяжести. Три ножевых ранения: в шею, руку и грудь. Он находится в Соловьевской больнице, — рассказал главврач скорой помощи Андрей Живой.
Известно, что пассажир получил черепно-мозговую травму и также госпитализирован. Вероятнее всего, он получил травму после того, как таксист ударил по тормозам. По словам очевидцев, пассажир влетел в лобовое стекло.
Появился и комментарий от Росгвардии:
- Мужчина напал на таксиста и водителя, который пытался ему помешать, нанеся им обоим ножевые ранения.
Сотрудники ярославского управления вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на скопление автомобилей на виадуке на Тутаевском шоссе. Приблизившись, увидели автомобиль такси и рядом с ним раненого человека, взывавшего о помощи. На капоте такси неизвестный, разбив ногами лобовое стекло, пытался проникнуть в автомобиль, в салоне которого находился раненый водитель. Росгвардейцы обезвредили и задержали мужчину. При нем находился канцелярский нож. До приезда скорой сотрудники вневедомственной охраны оказали потерпевшим первую помощь, наложив им стерильные повязки. Водителя такси и очевидца преступления с ранениями различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение. Злоумышленника, местного 35-летнего жителя, передали сотрудникам полиции.
Напомним, инцидент произошёл сегодня днём на Юбилейном мосту. Клиент с ножом набросился на таксиста, водитель был весь в порезах и крови. Также вся машина такси была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.