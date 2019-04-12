12 апреля пятница
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.52
eur 72.84
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 64.52
eur 72.84
Происшествия
Избили таксиста
Эксклюзив

Раны в шею, грудь и руку: стало известно, в каком состоянии таксист, которого порезал пассажир

Кровавая драма произошла в Ярославле посреди бела дня

Поделиться

4 124
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Нам стало известно, в каком состоянии сейчас находится водитель такси, на которого напал пассажир.

— Водитель из Вологды. Его состояние средней тяжести. Три ножевых ранения: в шею, руку и грудь. Он находится в Соловьевской больнице, — рассказал главврач скорой помощи Андрей Живой.

Известно, что пассажир получил черепно-мозговую травму и также госпитализирован. Вероятнее всего, он получил травму после того, как таксист ударил по тормозам. По словам очевидцев, пассажир влетел в лобовое стекло.

Появился и комментарий от Росгвардии:

- Мужчина напал на таксиста и водителя, который пытался ему помешать, нанеся им обоим ножевые ранения. 

Сотрудники ярославского управления вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на скопление автомобилей на виадуке на Тутаевском шоссе. Приблизившись, увидели автомобиль такси и рядом с ним раненого человека, взывавшего о помощи. На капоте такси неизвестный, разбив ногами лобовое стекло, пытался проникнуть в автомобиль, в салоне которого находился раненый водитель. Росгвардейцы обезвредили и задержали мужчину. При нем находился канцелярский нож. До приезда скорой сотрудники вневедомственной охраны оказали потерпевшим первую помощь, наложив им стерильные повязки. Водителя такси и очевидца преступления с ранениями различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение. Злоумышленника, местного 35-летнего жителя, передали сотрудникам полиции.

Напомним, инцидент произошёл сегодня днём на Юбилейном мосту. Клиент с ножом набросился на таксиста, водитель был весь в порезах и крови. Также вся машина такси была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

таксистпассажир

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
12 апр 2019 в 17:36

Ваши журналисты школу хоть закончили? Такое впечатление, что грамотность это не про них!

Гостья
12 апр 2019 в 18:31

"- Мужчина напал на таксиста и водителя, который пытался ему помешать, нанеся им обоим ножевые ранения." Это как? Таксист и водитель разные люди?

Ярославец
12 апр 2019 в 18:23

Судя по поведению нападавшего,он накачан наркотиками.Самое интересное,что неадекватных людей полиция не хочет освидетельствовать на предмет наркотического опьянения,пока они не начинают резать людей,лить кровь или совершать другие преступления.Нужно что то решать с этим и при неадекватном поведении и состоянии проводить принудительную экспертизу на наркотики и сажать наркоманов на 15 суток,как минимум.