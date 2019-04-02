Полиция прокомментировала нападение на Викторию Скрипаль в Ярославле

Племянница отравленного неизвестным ядом в Солсбери экс-разведчика ГРУ Виктория Скрипаль собирается написать заявление в МВД о нападении на неё сотрудника товарищества собственников жилья. В полиции уже разбираются по факту произошедшего.



— По факту произошедшего конфликта проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.



Как стало известно изданию 76.RU, конфликт произошёл вокруг деятельности ТСЖ. Женщину и её мужа избили в помещении товарищества, которое управляет её домом. На кадрах записи, сделанной очевидцем, видно, что Виктория бросилась разнимать дерущихся мужчин — своего мужа и, как она говорит, бывшего председателя ТСЖ. В итоге дерутся уже практически втроем — в углу затевается куча-мала.

