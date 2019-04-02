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Происшествия
Избили Викторию Скрипаль

Полиция прокомментировала нападение на Викторию Скрипаль в Ярославле

Стало известно, из-за чего произошёл конфликт с участием племянницы отравленного экс-разведчика ГРУ

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Драка произошла в помещении ТСЖ

Фото: очевидец происшествия

Племянница отравленного неизвестным ядом в Солсбери экс-разведчика ГРУ Виктория Скрипаль собирается написать заявление в МВД о нападении на неё сотрудника товарищества собственников жилья. В полиции уже разбираются по факту произошедшего.

— По факту произошедшего конфликта проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

Как стало известно изданию 76.RU, конфликт произошёл вокруг деятельности ТСЖ. Женщину и её мужа избили в помещении товарищества, которое управляет её домом. На кадрах записи, сделанной очевидцем, видно, что Виктория бросилась разнимать дерущихся мужчин — своего мужа и, как она говорит, бывшего председателя ТСЖ. В итоге дерутся уже практически втроем — в углу затевается куча-мала.

— Это какой-то кошмар! — говорит девушка, присутствующая при потасовке.

Видео: очевидец происшествия

После этого мужчина, дравшийся с мужем Скрипаль, махнул рукой и ударил Викторию по лицу (женщина позже показала фото с разбитой губой).

— Вот теперь по закону ответишь! Ой, как хорошо, — говорит Скрипаль.

— Ты ж любишь подраться, я знаю, — отвечает мужчина.

Затем участники драки выясняют, кто первый начал толкать и спровоцировал драку. Снимающие видео уверяют — в ТСЖ идёт борьба за дом.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
2 апр 2019 в 10:38

Сколько ещё статей напишите о ней?

саша
2 апр 2019 в 11:01

громким именем дядюшки предателя че с ними носятся

гость
2 апр 2019 в 10:43

Так удобно продвигать себя, прикрываясь громким именем.

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