В Ярославле 57-летнюю женщину насмерть придавило холодильником

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Трагедия произошла в одном из торговых центров
ЧП произошло в магазине
Сегодня утром в торговом центре на улице Гоголя случилась трагедия — 57-летнюю женщину насмерть придавило холодильником.
Холодильник упал на покупательницу в продуктовом магазине торгового центра.
— Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области.
На место приехали следователи.
— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в СК.
Покупатели, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, что магазин из-за произошедшего закрыли. Сам торговый центр сейчас открыт.
Это была не покупательница, а продавщица. С утра мыла холодильник с колбасой. И он на неё упал. Об этом рассказали работники.