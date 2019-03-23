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Происшествия

В Ярославле 57-летнюю женщину насмерть придавило холодильником

Трагедия произошла в одном из торговых центров

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ЧП произошло в магазине

Фото: «Яндекс.Карты»

Сегодня утром в торговом центре на улице Гоголя случилась трагедия — 57-летнюю женщину насмерть придавило холодильником. 

Холодильник упал на покупательницу в продуктовом магазине торгового центра.

— Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области.

На место приехали следователи. 

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в СК.

Покупатели, ставшие свидетелями трагедии, рассказали, что магазин из-за произошедшего закрыли. Сам торговый центр сейчас открыт.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

холодильник

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КОММЕНТАРИИ (3)

Леля
23 март 2019 в 19:41

Это была не покупательница, а продавщица. С утра мыла холодильник с колбасой. И он на неё упал. Об этом рассказали работники.

Гость
23 март 2019 в 18:02

А как такое могло случиться? Если можно напишите подробно типа трагедии.

Гостья
23 март 2019 в 18:00

Закрыть все эти Костромские помойки.
Родным соболезнования.

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