В Ярославле 57-летнюю женщину насмерть придавило холодильником

12 декабря 2018

Мы обновили сайт!

Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.