В Угличе автокран рухнул в камеру шлюза

ЧП в Угличе — здесь автокран рухнул в камеру шлюза.

— Водитель успел покинуть кабину, — сообщают очевидцы.

В паблике «Углич-Онлайн» обсуждают, как такое могло произойти.

Первые предположения:

— У него одна опора ушла в землю, и от поднимаемого веса опрокинулся, — пишут местные.



Хуже закончилась история в Ярославле, где строительный кран рухнул на рабочих.