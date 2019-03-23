В Угличе автокран рухнул в камеру шлюза

12 декабря 2018
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Первые подробности ЧП в Ярославской области
Чудом обошлось без жертв
ЧП в Угличе — здесь автокран рухнул в камеру шлюза.
— Водитель успел покинуть кабину, — сообщают очевидцы.
В паблике «Углич-Онлайн» обсуждают, как такое могло произойти.
Первые предположения:
— У него одна опора ушла в землю, и от поднимаемого веса опрокинулся, — пишут местные.
Хуже закончилась история в Ярославле, где строительный кран рухнул на рабочих.