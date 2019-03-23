23 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
usd 63.77
eur 72.59
  • 12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -2°С
usd 63.77
eur 72.59
Происшествия

В Угличе автокран рухнул в камеру шлюза

Первые подробности ЧП в Ярославской области

Поделиться

2 131
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Чудом обошлось без жертв

Фото: Никита Егоров/Vk.com

ЧП в Угличе — здесь автокран рухнул в камеру шлюза. 

— Водитель успел покинуть кабину, — сообщают очевидцы.

В паблике «Углич-Онлайн» обсуждают, как такое могло произойти. 

Первые предположения:

— У него одна опора ушла в землю, и от поднимаемого веса опрокинулся, — пишут местные.

Хуже закончилась история в Ярославле, где строительный кран рухнул на рабочих.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

рухнул кран

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости