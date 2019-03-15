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Происшествия

«В здании могли быть люди»: в Ростове полыхает расселённый дом

Первые подробности происшествия

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Здание полностью в огне

Фото: читатель 76.RU

Сегодня вечером вспыхнул жилой дом в Ростове Великом. Пламя полностью объяло здание, находящееся практически напротив железнодорожного вокзала на улице Достоевского, 21.

— Огонь в два этажа, пожарные уже на месте, — сообщают водители, проезжающие мимо по трассе М-8, участок которой как раз проходит мимо вокзала. 

Подробности о причинах возгорания и пострадавших уточняются. 

Как стало известно 76.RU, дом является расселённым, но спасатели ещё проверят, не было ли в здании людей на момент возгорания. 

— Пожарные продолжают бороться с огнём, — коротко ответили в управлении МЧС по Ярославской области. 

ТЕКСТ

Анна Елкина
Михаил Контуев

ТЕГИ

пожар

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