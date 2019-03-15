«В здании могли быть люди»: в Ростове полыхает расселённый дом

Сегодня вечером вспыхнул жилой дом в Ростове Великом. Пламя полностью объяло здание, находящееся практически напротив железнодорожного вокзала на улице Достоевского, 21.

— Огонь в два этажа, пожарные уже на месте, — сообщают водители, проезжающие мимо по трассе М-8, участок которой как раз проходит мимо вокзала.

Подробности о причинах возгорания и пострадавших уточняются.

Как стало известно 76.RU, дом является расселённым, но спасатели ещё проверят, не было ли в здании людей на момент возгорания.