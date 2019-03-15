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Ярославец избил бывшую жену в присутствии детей

Женщина попала в больницу

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Мужчина ударил бывшую жену кулаком по голове

Фото: Александра Савельева

37-летний мужчина пойдёт под суд за то, что избил бывшую жену.

Женщина отмечала свой день рождения. На праздник пригласила друзей с детьми. И решила, что без бывшего мужа будет скучно. Поэтому позвала и его.

В разгар вечеринки женщина поссорилась с бывшим. Взбесившийся мужчина, перестав себя контролировать, с силой ударил бывшую жену кулаком по голове. Всё это произошло на глазах у гостей, в том числе детей.

Женщина попала в больницу и долго лечилась.

— Пострадавшей причинили тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое направлено в суд, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

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