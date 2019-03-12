«Прав пешеходных лишать!»: появилось видео, как полицейская «Газель» сбила женщину

Авария попала на камеры уличного наблюдения
В Ярославской области камеры уличного наблюдения сняли ДТП, которое произошло в Рыбинске на пересечении улиц Свободы и Чкалова. Там машина полиции сбила женщину.
— Это ДТП произошло 6 марта, сейчас проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Пользователи социальных сетей также отметили, что женщина переходила дорогу прямо посередине перекрёстка.
— За такое надо прав пешеходных лишать! — отметил Андрей Коваленко в группе «Авария Рыбинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Накануне стали известны подробности аварии, которая произошла на спуске с Октябрьского моста в Ярославле. Там от столкновения немецкая машина завалилась на бок. Водительская дверь оказалась заблокирована, и мужчине, находившемуся за рулём, потребовалась помощь, чтобы выбраться.
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