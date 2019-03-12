«Прав пешеходных лишать!»: появилось видео, как полицейская «Газель» сбила женщину

В Ярославской области камеры уличного наблюдения сняли ДТП, которое произошло в Рыбинске на пересечении улиц Свободы и Чкалова. Там машина полиции сбила женщину.

— Это ДТП произошло 6 марта, сейчас проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте.



Кадры с аварией появились в интернете Видео: АТЕЛ

Пользователи социальных сетей также отметили, что женщина переходила дорогу прямо посередине перекрёстка.

— За такое надо прав пешеходных лишать! — отметил Андрей Коваленко в группе «Авария Рыбинск» в социальной сети «ВКонтакте».

