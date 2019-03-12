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Происшествия

«Прав пешеходных лишать!»: появилось видео, как полицейская «Газель» сбила женщину

В МВД прокомментировали ДТП, которое произошло в Ярославской области

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Авария попала на камеры уличного наблюдения

Фото: АТЕЛ

В Ярославской области камеры уличного наблюдения сняли ДТП, которое произошло в Рыбинске на пересечении улиц Свободы и Чкалова. Там машина полиции сбила женщину.

— Это ДТП произошло 6 марта, сейчас проводится проверка, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Кадры с аварией появились в интернете

Видео: АТЕЛ

Пользователи социальных сетей также отметили, что женщина переходила дорогу прямо посередине перекрёстка.

— За такое надо прав пешеходных лишать! — отметил Андрей Коваленко в группе «Авария Рыбинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне стали известны подробности аварии, которая произошла на спуске с Октябрьского моста в Ярославле. Там от столкновения немецкая машина завалилась на бок. Водительская дверь оказалась заблокирована, и мужчине, находившемуся за рулём, потребовалась помощь, чтобы выбраться.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ДТПРыбинск

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