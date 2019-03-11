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Происшествия

Подробности ДТП на Октябрьском мосту: пассажирку микроавтобуса увезли в больницу

Авария произошла в Ярославле накануне

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ДТП на спуске с Октябрьского моста

Фото: Андрей Чигин, Виталий Проверкин/Первый ярославский автопортал 

Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера вечером на спуске с Октябрьского моста. Как сообщили в ГИБДД по Ярославской области, в 20:48 там столкнулись «Фольксваген-Крафтер» и «Сузуки-Гранд-Витара».

— За рулём «Сузуки» находился 61-летний мужчина. За рулём «Фольксвагена» — 42-летний водитель. В результате ДТП 40-летняя пассажирка «Фольксвагена» доставлена в больницу Соловьёва. Ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Напомним, что от столкновения немецкая машина завалилась на бок. Водительская дверь оказалась заблокирована, и мужчине, находившемуся за рулём, потребовалась помощь, чтобы выбраться.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ДТП авария

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
11 март 2019 в 12:17

Бывает обоюдка

гость
11 март 2019 в 11:10

В любом ДТП есть виновник и невинно пострадавшие,вот их всегда жалко в двойне.

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