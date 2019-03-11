Подробности ДТП на Октябрьском мосту: пассажирку микроавтобуса увезли в больницу

Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера вечером на спуске с Октябрьского моста. Как сообщили в ГИБДД по Ярославской области, в 20:48 там столкнулись «Фольксваген-Крафтер» и «Сузуки-Гранд-Витара».

— За рулём «Сузуки» находился 61-летний мужчина. За рулём «Фольксвагена» — 42-летний водитель. В результате ДТП 40-летняя пассажирка «Фольксвагена» доставлена в больницу Соловьёва. Ей назначено амбулаторное лечение, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Напомним, что от столкновения немецкая машина завалилась на бок. Водительская дверь оказалась заблокирована, и мужчине, находившемуся за рулём, потребовалась помощь, чтобы выбраться.