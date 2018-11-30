К приезду пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём

Сегодня ночью на дороге Ярославль — Любим рядом с поворотом на деревню Игнатово загорелся легковой автомобиль.



Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в половину третьего ночи.



Огонь удалось локализовать. Для того, чтобы полностью потушить авто, потребовалось 45 минут.



— В результате пожара автомобиль уничтожен, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.



В Рыбинске поджигатели авто попали на видео. Владельцы сгоревшей машины считают, что им отомстили.