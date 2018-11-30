Сегодня ночью на дороге Ярославль — Любим рядом с поворотом на деревню Игнатово загорелся легковой автомобиль.
Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в половину третьего ночи.
Огонь удалось локализовать. Для того, чтобы полностью потушить авто, потребовалось 45 минут.
— В результате пожара автомобиль уничтожен, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.
В Рыбинске поджигатели авто попали на видео. Владельцы сгоревшей машины считают, что им отомстили.
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru