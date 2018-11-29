В момент пожара женщины не было дома. Она ушла в школу за старшей дочерью

Следователи избрали меру пресечения для матери, у которой в пожаре сгорели трое малышей. Женщину оставили на свободе под подпиской о невыезде. Сейчас женщина вместе с семилетней дочкой находится в реабилитационном центре, поскольку квартира, в которой жила семья, полностью сгорела. Именно за этой девочкой женщина, по её словам, пошла в школу, оставив дома троих малышей.

— Даже не знаю, как это получилось... Как будто порчу кто-то навёл, — рассказала нам мама погибших детей. — Состояние мое сейчас очень тяжёлое.

Как стало известно 76.ru, женщина уже была лишена родительских прав на четырёх детей из-за другого пожара, который произошёл несколько лет назад. Тогда её семье негде было жить, и детей забрали в детский дом. По словам знакомых мамы, она очень любит своих детей и пыталась вернуть их из детдома. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства пожара, который случился 27 ноября в селе Медягино. Женщина, потерявшая детей, призналась, что оставила дома включённый обогреватель.



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