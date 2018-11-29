Дом залит водой и жить в нём невозможно

Вчера вечером сразу три семьи остались без крыши над головой. В Заволжском районе Ярославля загорелся деревянный частный дом. В этот момент там находились пятеро детей и их родители. К счастью, никто не пострадал. Пожарные рассказали, что у дома частично уничтожена кровля.



На место пожара приехал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков.



— По состоянию на 22:30 пожар был уже потушен, — рассказал глава города Владимир Волков. — Людей эвакуировали сразу и, чтобы жители не остались на улице, мы договорились об оперативном размещении пострадавших в гостинице «Которосль». Сейчас наша задача обеспечить горожанам временное жилье и все положенные выплаты.

Почему загорелся дом, в котором, кстати, печное отопление, — предстоит выяснить. Как стало известно 76.ru, жилище восстановлению не подлежит: дом полностью залит водой, а электричество отключено. Также известно, что все семьи имеют квартиры в соседней строящейся многоэтажке. Пока семьям предложили остаться в гостинице за счет резервного фонда мэра.

Теперь семьи нуждаются в материальной помощи: им обещают выплатить все положенные компенсации. Фонд милосердия и здоровья обещает предоставить зимнюю одежду детям и их родителям.

Читайте также: в Ярославском районе в пожаре заживо сгорели трое малышей.