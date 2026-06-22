На Урале ликвидируют последствия мощного торнадо, есть пострадавшие — кадры с места ЧП

Без света после разгула стихии остались тысячи человек Источник: читатель E1.RU

В городе Кушве Свердловской области ввели режим повышенной готовности после прошедшего урагана. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Есть пострадавшие.

Источник: читатель E1.RU

На улицах города работают экстренные бригады: пожарные, спасатели, коммунальщики и дорожники. Они задействованы в ликвидации последствий стихии. Расчищают заторы, устраняют завалы деревьев и убирают обломки. Также идет восстановление подачи электроэнергии в пострадавших районах. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Источник: читатель E1.RU

«Особое внимание уделяется улице Первомайской, где зафиксированы серьезные повреждения частных домов. Специалисты ГО и ЧС проводят осмотры, оказывают помощь пострадавшим и координируют работы по обеспечению безопасности», — уточнил Слепухин.

По данным МЧС России, электроснабжение нарушено в четырех тысячах частных домов Кушвы. Ураган повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и разрушил девять опор линий электропередачи.

Источник: читатель E1.RU

Из-за перебоев с электричеством не работают светофоры. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы. Экипажи ДПС и регулировщики обеспечивают проезд спецтехники экстренных служб. Водителей просят быть более внимательными на дороге.

Источник: читатель E1.RU

По сведениям РЕН ТВ, в результате торнадо в Кушве пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Кроме того, повреждены 12 частных домов и хирургический корпус больницы.

В Доме детского творчества организовали временный пункт размещения для пострадавших жителей.

Сильный ураган с крупным градом обрушился и на другой город Свердловской области — Туринск. Там сорвало крыши домов, в некоторых из них пропали свет и вода.

Особенно сильно пострадал торговый центр на улице Калинина. Ветер сорвал часть кровли. Обломки упали на дорогу, повредив соседний дом. Торговцы спасают продукты с помощью генераторов.