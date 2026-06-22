На Урале ликвидируют последствия мощного торнадо, есть пострадавшие — кадры с места ЧП

В городе Кушве Свердловской области ввели режим повышенной готовности после прошедшего урагана. Экстренные службы работают в усиленном режиме. Есть пострадавшие.
На улицах города работают экстренные бригады: пожарные, спасатели, коммунальщики и дорожники. Они задействованы в ликвидации последствий стихии. Расчищают заторы, устраняют завалы деревьев и убирают обломки. Также идет восстановление подачи электроэнергии в пострадавших районах. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в своем аккаунте во «ВКонтакте».
«Особое внимание уделяется улице Первомайской, где зафиксированы серьезные повреждения частных домов. Специалисты ГО и ЧС проводят осмотры, оказывают помощь пострадавшим и координируют работы по обеспечению безопасности», — уточнил Слепухин.
По данным МЧС России, электроснабжение нарушено в четырех тысячах частных домов Кушвы. Ураган повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и разрушил девять опор линий электропередачи.
Из-за перебоев с электричеством не работают светофоры. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы. Экипажи ДПС и регулировщики обеспечивают проезд спецтехники экстренных служб. Водителей просят быть более внимательными на дороге.
По сведениям РЕН ТВ, в результате торнадо в Кушве пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Кроме того, повреждены 12 частных домов и хирургический корпус больницы.
В Доме детского творчества организовали временный пункт размещения для пострадавших жителей.
Сильный ураган с крупным градом обрушился и на другой город Свердловской области — Туринск. Там сорвало крыши домов, в некоторых из них пропали свет и вода.
Особенно сильно пострадал торговый центр на улице Калинина. Ветер сорвал часть кровли. Обломки упали на дорогу, повредив соседний дом. Торговцы спасают продукты с помощью генераторов.
Представители правительства региона направятся на пострадавшие от стихии территории. Соответствующее поручение им дал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Координировать работу будет министр строительства региона Григорий Сурганов. Руководитель области поручил главам районов оперативно устранить последствия грозы и урагана.