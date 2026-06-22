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Происшествия Ракетная опасность, удар по центру связи и коллапс в аэропортах: Московскую область массово атаковали ВСУ

Ракетная опасность, удар по центру связи и коллапс в аэропортах: Московскую область массово атаковали ВСУ

Рассказываем, что известно к этому часу

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Оперативные службы работают на месте ЧП (фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUОперативные службы работают на месте ЧП (фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Оперативные службы работают на месте ЧП (фото из архива)

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня, 22 июня, Московская область подверглась массовым атакам со стороны ВСУ. Из-за этого в аэропортах возник коллапс, в регионе объявили ракетную опасность. Мы собрали всё, что известно к этому часу, в материале.

Налет на Москву

За прошедшие сутки в небе над Москвой было сбито 84 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Московской области и вовсе объявляли ракетную опасность. Власти призвали жителей внимательно следить за официальными оповещениями и соблюдать меры предосторожности.

Источник: msk_news / TelegramИсточник: msk_news / Telegram
Источник:

msk_news / Telegram

Атака на центр связи

Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье пострадал в результате налета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сам центр.

По данным агентства, в результате инцидента никто из персонала не пострадал, а функционирование телевизионного вещания и связи не было нарушено. Специалисты приступили к ликвидации последствий атаки.

Центр космической связи «Дубна» — крупнейшая станция такого типа в России. Он работает с 1980 года. Объект ввели в эксплуатацию специально к московской Олимпиаде, тогда он обеспечивал трансляцию спортивных соревнований на страны Европы и Атлантического региона.

Сегодня станция выполняет несколько важных задач:

  • обеспечивает работу спутниковых каналов связи;

  • поддерживает теле‑ и радиовещание на широком охвате территорий;

  • обслуживает линии правительственной связи по каналу Москва — Дубна.

Всего в России действует пять подобных станций космической связи, и «Дубна» занимает среди них ключевое место.

Коллапс в аэропорту

В московских аэропортах массово задерживаются рейсы. Более 150 рейсов на прилет и вылет перенесены, более 60 — отменены, подсчитал MSK1.RU.

Наибольшее число нарушений приходится на Шереметьево, где задержано более 50 рейсов на вылет и 66 на прилет. Ранее эту авиагавань временно закрывали из‑за введения плана «Ковер» — режима полного запрета на использование воздушного пространства в целях безопасности. Сейчас аэропорт открыт и возобновил обслуживание.

Аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать рейсы по согласованию со службами. В этих аэропортах задержаны около 21 рейса на вылет и 26 на прилет, отменены 5 рейсов.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» вынужденно корректируют расписание, перенося время вылета и отменяя часть рейсов, сообщили в пресс-службах компаний. Пассажирам в случае отмены рейса рекомендуют не приезжать в аэропорт и проверять статус на онлайн-табло или в сервисах управления бронированием. Клиентские службы работают в усиленном режиме, пассажирам предоставляют обслуживание согласно Федеральным авиационным правилам.

С начала суток в небе над регионом сбили более 80 дронов. Все четыре столичных аэропорта вводили временные ограничения, а на территории Шереметьево был объявлен режим угрозы БПЛА. Подробнее об этом мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Аэропорт Коллапс Ракетная опасность
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Комментарии
3
Гость
39 минут
Что по этому поводу сказал наш президент? И где он вообще, что-то пропал куда-то?
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Гость
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