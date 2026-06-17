НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 747мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,75
EUR 84,34
Проверка «черного дождя»
Уголовное дело после драки в ТЦ
Советы по стройке от Цифрового бати
На что потратят 5,4 млрд
Как следить за своим самочувствием
Последствия ЧП в хранилище топлива
Что строят на набережной
Афиша на неделю
Происшествия В Ярославской области на пароме внезапно умер член экипажа — подробности

В Ярославской области на пароме внезапно умер член экипажа — подробности

Публикуем информацию от полиции

330
В Ярославской области на пароме умер мужчина | Источник: Подслушано в Ярославле / vk.comВ Ярославской области на пароме умер мужчина | Источник: Подслушано в Ярославле / vk.com

В Ярославской области на пароме умер мужчина

Источник:

Подслушано в Ярославле / vk.com

В Ярославской области на паромной переправе умер мужчина. Всё случилось на рейсе Глебово — Сменцево через Волгу. Об инциденте сообщили очевидцы.

Глебово находится в Рыбинском районе, Сменцево — в Некоузском. Села расположены на противоположных берегах Волги.

По городским пабликам разлетелись фотографии парома на Волге. Судно встречали на берегу сотрудники полиции и скорой помощи. Автор кадров написал, что на судне умер член экипажа.

В УМВД России по Ярославской области подтвердили информацию. Инцидент произошел 16 июня около 17:30.

«На данный момент проводится проверка, обстоятельства уточняются», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили 76.RU в следственном комитете России по Ярославской области, предварительно, у мужчины на пароме оторвался тромб.

Если вы стали очевидцем или участником происшествия, пишите нам на почту 76@shkulev.ru или в соцсетях MAX и «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Паром Погибший Тромб Волга
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
34 минуты
на пенсию вышел?
Гость
31 минута
Да не умер, а погиб на работе.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Рекомендуем