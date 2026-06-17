В Ярославской области на пароме внезапно умер член экипажа — подробности

В Ярославской области на пароме умер мужчина Источник: Подслушано в Ярославле / vk.com

В Ярославской области на паромной переправе умер мужчина. Всё случилось на рейсе Глебово — Сменцево через Волгу. Об инциденте сообщили очевидцы.

Глебово находится в Рыбинском районе, Сменцево — в Некоузском. Села расположены на противоположных берегах Волги.

По городским пабликам разлетелись фотографии парома на Волге. Судно встречали на берегу сотрудники полиции и скорой помощи. Автор кадров написал, что на судне умер член экипажа.

В УМВД России по Ярославской области подтвердили информацию. Инцидент произошел 16 июня около 17:30.

«На данный момент проводится проверка, обстоятельства уточняются», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили 76.RU в следственном комитете России по Ярославской области, предварительно, у мужчины на пароме оторвался тромб.