В Ярославской области на пароме внезапно умер член экипажа — подробности

В Ярославской области на паромной переправе умер мужчина. Всё случилось на рейсе Глебово — Сменцево через Волгу. Об инциденте сообщили очевидцы.
Глебово находится в Рыбинском районе, Сменцево — в Некоузском. Села расположены на противоположных берегах Волги.
По городским пабликам разлетелись фотографии парома на Волге. Судно встречали на берегу сотрудники полиции и скорой помощи. Автор кадров написал, что на судне умер член экипажа.
В УМВД России по Ярославской области подтвердили информацию. Инцидент произошел 16 июня около 17:30.
«На данный момент проводится проверка, обстоятельства уточняются», — рассказали в пресс-службе.
Как уточнили 76.RU в следственном комитете России по Ярославской области, предварительно, у мужчины на пароме оторвался тромб.
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