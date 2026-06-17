Беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала в Геленджик

Несколько человек получили ранения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Без жертв не обошлось. О происшествии сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Дети ехали на отдых в Геленджик (Краснодарский край). В результате удара погибла женщина, которая сопровождала спортивную команду. Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Об их состоянии не сообщается.

Всех пострадавших доставили в больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Остальных пассажиров отправят домой в ближайшее время, пообещал врио губернатора Брянской области.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии в курсе инцидента с автобусом в Брянской области. Дипломаты выясняют подробности, сообщили изданию Sputnik в дипломатическом ведомстве.

Обновлено в 13:01 мск: В атакованном ВСУ автобусе в Брянской области находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. СК возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, добавили в ведомстве.