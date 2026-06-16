В Ярославле второй раз за утро воют сирены, объявлена опасность БПЛА: что делать

В 9:00 часов 16 июня в Ярославле повторно завыли сирены. Это означает, что в городе существует непосредственная угроза нападения с воздуха. С 7:54 в Ярославской области действует режим «беспилотной опасности».
Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности.
Что делать, если слышите сирены
В 7:05 часов 16 июня ярославцев разбудили сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил ракетную опасность, через час её отменили и ввели беспилотную. В чем разница, читайте здесь.