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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле второй раз за утро воют сирены, объявлена опасность БПЛА: что делать

В Ярославле второй раз за утро воют сирены, объявлена опасность БПЛА: что делать

Инструкция

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В Ярославле вновь воют сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU В Ярославле вновь воют сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославле вновь воют сирены

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В 9:00 часов 16 июня в Ярославле повторно завыли сирены. Это означает, что в городе существует непосредственная угроза нападения с воздуха. С 7:54 в Ярославской области действует режим «беспилотной опасности».

Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности.

Правительство Ярославской области

Что делать, если слышите сирены

Выйдите из машины | Источник: Городские медиаВыйдите из машины | Источник: Городские медиа

Выйдите из машины

Источник:

Городские медиа

Укройтесь в здании | Источник: Городские медиаУкройтесь в здании | Источник: Городские медиа

Укройтесь в здании

Источник:

Городские медиа

Сохраните инструкцию | Источник: Городские медиаСохраните инструкцию | Источник: Городские медиа

Сохраните инструкцию

Источник:

Городские медиа

Выберите безопасное место между стен | Источник: Городские медиаВыберите безопасное место между стен | Источник: Городские медиа

Выберите безопасное место между стен

Источник:

Городские медиа

В Ярославле действует режим опасности БПЛА на утро 16 июня 2026 | Источник: Городские медиаВ Ярославле действует режим опасности БПЛА на утро 16 июня 2026 | Источник: Городские медиа

В Ярославле действует режим опасности БПЛА на утро 16 июня 2026

Источник:

Городские медиа

В 7:05 часов 16 июня ярославцев разбудили сирены. Губернатор Михаил Евраев объявил ракетную опасность, через час её отменили и ввели беспилотную. В чем разница, читайте здесь.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Беспилотная опасность БПЛА
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Комментарии
44
Гость
1 час
Включаешь режим "Таракан" и побежали на работу
Гость
1 час
Зачем включают серены если всё равно некуда прятаться?
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Гость
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