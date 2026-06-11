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Происшествия Подробности «Автобус просто снес нас»: все версии смертельного ДТП у храма в Екатеринбурге и рассказы очевидцев

«Автобус просто снес нас»: все версии смертельного ДТП у храма в Екатеринбурге и рассказы очевидцев

Что говорят свидетели аварии и объяснение водителя — в видео

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Собрали всю информацию о ДТП в одном видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

В центре Екатеринбурга 10 июня автобус вылетел на тротуар и снес толпу пешеходов, которые ждали зеленый сигнал светофора. Четыре человека погибли на месте, в том числе ребенок 9 лет. Водитель уверяет, что ехал на зеленый свет, а дорогу ему перегородил кроссовер. У владельца машины же версия совсем другая.

Всё, что известно о смертельном ДТП, собрали в одном видео.

За рулем кроссовера Lifan MyWay был 21-летний Никита Туркеев. Он получил права в 2024 году. По предварительным данным, он увидел, что встречный поток машин остановился на красный свет, но не заметил автобус, который торопился проскочить перекресток.

«Мы ехали с улицы 8 Марта. Мы постояли, подождали, пока все проехали. Два ряда остановилось, то есть им уже красный загорелся. Мы поехали, и выскочил автобус, просто снес нас», — объяснял на месте происшествия пассажир Lifan.

Сам водитель автобуса на месте ДТП сбивчиво объяснял причину аварии. Он уверял, что пытался успеть проскочить на зеленый, а потом ему стало плохо: закружилась голова, ухудшилось зрение.

«Да, я хотел успеть. Зеленый был. Я хотел успеть. У меня голова сильно болит. Глаза ничего не видят. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ, похоже. Я так думаю. Уже не знаю», — прокомментировал водитель автобуса.

Если приглядеться к съемкам с дорожных камерах, то можно увидеть, как водитель автобуса подъезжал к стоп-линии перед перекрестком на последних секундах зеленого сигнала. Затем загорелся желтый сигнал, но автобус, вместо того чтобы остановиться, наоборот, ускорился. Ошибка водителя стоила жизни четырем пешеходам. Еще несколько пострадавших доставили в больницы.

После ЧП региональный следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а также по ч. 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц).

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Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
ДТП Большой Златоуст Автобус Пешеход Смертельная авария
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Комментарии
2
Гость
1 час
Просто ничего не помню мамой клянусь
Гость
1 час
Формально, по правилам - водитель поворачивавшего Лифана всё равно обязан был уступить дорогу автобусу.
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Гость
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