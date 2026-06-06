Российская туристка исчезла при загадочных обстоятельствах в Таиланде — через неделю она должна была вернуться домой

Незадолго до пропажи девушка уже попадала в неприятности Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

25-летняя туристка из Москвы пропала в Таиланде. Девушка должна была через неделю вернуться домой, но перестала выходить на связь.

Как оказалось, россиянка несколько месяцев жила в Паттайе, перебиваясь случайными заработками. Всё это время она была на связи с матерью. 8 июня она должна была вылететь в Москву, однако в первых числах июня связь с туристкой оборвалась.

«В той комнате, где она жила в районе Чалонга, царит щемящая пустота. Вчера по просьбе матери сотрудники компании проверили помещение. Все вещи на месте, но хозяйка исчезла. Ночью не появляется, на связь не выходит», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Последний раз девушка выходила на связь 1 июня. В тот день она пожаловалась матери, что денег совсем не осталось, даже на еду. Семья отправила туристке 50 евро.

«Получив транш, дочь испарилась. Родные боятся, что наивная девочка могла попасть в лапы human traffic в соседнюю Мьянму или Камбоджу. Такие голодающие доверчивые россиянки в активном поиске работы — лакомый кусок для черных агентов скам-центров», — говорится в посте.