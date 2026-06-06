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Происшествия Российская туристка исчезла при загадочных обстоятельствах в Таиланде — через неделю она должна была вернуться домой

Российская туристка исчезла при загадочных обстоятельствах в Таиланде — через неделю она должна была вернуться домой

Девушка жаловалась родным, что у нее не осталось денег

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Незадолго до пропажи девушка уже попадала в неприятности | Источник: Надежда Касьянова / E1.RUНезадолго до пропажи девушка уже попадала в неприятности | Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Незадолго до пропажи девушка уже попадала в неприятности

Источник:

Надежда Касьянова / E1.RU

25-летняя туристка из Москвы пропала в Таиланде. Девушка должна была через неделю вернуться домой, но перестала выходить на связь.

Как оказалось, россиянка несколько месяцев жила в Паттайе, перебиваясь случайными заработками. Всё это время она была на связи с матерью. 8 июня она должна была вылететь в Москву, однако в первых числах июня связь с туристкой оборвалась.

«В той комнате, где она жила в районе Чалонга, царит щемящая пустота. Вчера по просьбе матери сотрудники компании проверили помещение. Все вещи на месте, но хозяйка исчезла. Ночью не появляется, на связь не выходит», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Последний раз девушка выходила на связь 1 июня. В тот день она пожаловалась матери, что денег совсем не осталось, даже на еду. Семья отправила туристке 50 евро.

«Получив транш, дочь испарилась. Родные боятся, что наивная девочка могла попасть в лапы human traffic в соседнюю Мьянму или Камбоджу. Такие голодающие доверчивые россиянки в активном поиске работы — лакомый кусок для черных агентов скам-центров», — говорится в посте.

Со слов одной из подруг, девушка незадолго до пропажи уже попадала в неприятности. Резко съехала с арендуемой квартиры, потому что ей предложили работу с проживанием. Позже выяснилось, что знакомая, которая предложила россиянке трудоустройство, замешана в криминале.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд Турист Пропажа Паттайя
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Комментарии
2
Гость
1 час
Не от хорошей жизни бегут из России, на Запад дорога закрыта, вот и едут куда глаза глядят.
Гость
21 минута
"Такие голодающие доверчивые россиянки в активном поиске работы", - как же так, граждане великой страны!
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