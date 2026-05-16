Происшествия Сын Усольцевой раскрыл подробности о поисках своих близких, пропавших в Сибири: что об этом известно

Семью ищут уже семь месяцев

701
О судьбе семьи ничего не известно с 28 сентября 2025 года | Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что планирует начать масштабные поиски своей матери, отчима и сводной маленькой сестры. Молодой человек рассказал, когда они должны приступить.

«Насколько я знаю, поиски в начале июня запланированы», — сказал Баталов в разговоре с ТАСС.

Даниил и сам собирается принимать прямое участие в поиске своих близких. По мнению экспертов, перед возобновлением масштабных операций спасателям необходимо оценить обстановку на месте пропажи Усольцевых в горной тайге под Красноярском.

Супруги Усольцевы с маленькой дочерью пропали в сентябре 2025 года. Семья направлялась к Кутурчинскому белогорью. Они должны были вернуться через несколько часов, но на базу так и не вышли.

После чего началась масштабная поисковая операция, в которой участвовали более полутора тысяч человек. Их искали с помощью дронов с тепловизорами, однако ни одного следа обнаружить не удалось.

Также следователи осмотрели машину семьи, но туристического снаряжения в ней не нашли. Зато обнаружили крупную сумму денег. Отмечается, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов.

Еще одна поисковая операция состоялась в середине апреля. Тогда спасатели прошли более 120 километров горно-таежной местности, а также автомобильные и лесные дороги. Поиски снова не дали результатов, и отряду пришлось вернуться. В начале мая поисковый отряд «ЛизаАлерт» возобновил поиски пропавшей семьи.

Исчезновение Усольцевых породило десятки версий: от побега до гибели от рук черных лесорубов, нападения диких животных. Предполагали даже, что глава семейства мог сам убить свою жену и дочь. Все известные на сегодняшний день подробности этой истории мы собрали в одном сюжете.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Поиск Красноярский край
