«Целенаправленно уничтожали все»: в Ярославской области вандалы разгромили могилу сына омбудсмена

В Ярославской области разгромили памятник сына уполномоченного по правам бизнесменов Источник: Уполномоченный Альфир-Бакиров / Vk.com

В Ярославской области вандалы разгромили могилу сына уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Альфира Бакирова. Он рассказал, что это произошло на кладбище в Переславле-Залесском.

«Шокирующая весть пришла из Переславля — города, где я долгие годы жил и работал. Неустановленные лица разрушили могилу моего сына Тимура. Не знаю, кому и для чего это нужно. Приложу все усилия, чтобы виновные были найдены», — написал Альфир Бакиров на своей странице во «Вконтакте» 8 мая.

Омбудсмен не предполагает, кто мог поступить таким образом. Но он уточнил, что вандалы разрушили именно место захоронения его сына.

«Целенаправленно уничтожали все только на могиле Тимура. Судя по фото, которые мне прислали друзья, делали это так, чтобы восстановить не было возможности. Даже землю не поленились копать», — написал Альфир Бакиров.

Памятник и плитка оказались разбиты Источник: Уполномоченный Альфир-Бакиров / Vk.com

Вандалы даже разрыли землю Источник: Уполномоченный Альфир-Бакиров / Vk.com

По выложенной плитке пошли трещины Источник: Уполномоченный Альфир-Бакиров / Vk.com

В комментариях под постом предположили, что кого-то могло заинтересовать место захоронения. Но омбудсмен думает, что дело в другом.

«Все знают, кто я. Бессмысленная затея. Думаю, другие цели преследуют. Могилу сына приведу в порядок уже в ближайшее время. Обратился к своему другу в Переславле, работы начнутся уже на следующей неделе», — написал Альфир Бакиров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал 76.RU, что обратился в полицию по поводу случившегося. Мы сделали запрос в правоохранительные органы. Ответ опубликуем.

Обновление на 9 мая 16:03