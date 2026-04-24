Выжили не все: в Бурятии нашли туристов, которых в горах накрыла лавина

Поиски шли целый день Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Спасатели нашли живыми трех туристов, которые попали под лавину на горе Мунку‑Сардык в Бурятии. Еще один альпинист погиб.

Всего в группе было семь человек. По предварительным данным, они совершали восхождение к пику Конституции. На одном из перевалов на альпинистов сошла лавина. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии, рассказали в местном Следственном комитете.

По данным МЧС, трое спасенных путешественников получили травмы различной степени тяжести. Им оказали первую помощь и доставили в лагерь, где передали сотрудникам скорой помощи.

«При проведении обследования района схода лавины спасателями обнаружено тело еще одного туриста данной группы. Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа поисково-спасательные работы в ночных условиях отложены и будут продолжены с наступлением светлого времени суток», — добавили в пресс-службе МЧС.

СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Число погибших туристов выросло до двух, сообщает источник «Известий». Еще двое числятся пропавшими.