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Происшествия Российскую туристку насмерть сбил поезд на Шри‑Ланке

Российскую туристку насмерть сбил поезд на Шри‑Ланке

Она пересекала пути на электробайке

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Девушка участвовала в фотосессиях и много путешествовала | Источник: al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Девушка участвовала в фотосессиях и много путешествовала | Источник: al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушка участвовала в фотосессиях и много путешествовала

Источник:

al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В прибрежном городе Ахангама на Шри‑Ланке произошла трагедия: 23‑летняя россиянка Александра погибла под колесами поезда. Инцидент случился сегодня, 19 апреля, около 10 утра по местному времени.

Известно, что девушка переезжала железнодорожные пути на электробайке и попыталась проскочить перед приближающимся составом, но не успела. От полученных травм она скончалась на месте. Информацию об этом подтвердили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Коломбо.

Источник: al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александра родом из Тюмени. Она прилетела на Шри‑Ланку несколько месяцев назад. На родине девушка работала маркетологом в рестопабе Good Story и участвовала в стильных фотосессиях. Александра активно вела соцсети: там она показывала фото из путешествий и рассказывала о своей жизни.

По данным NewsWire, в момент аварии светофоры на железнодорожном переезде работали исправно. Тело погибшей девушки направили в морг — там проведут судебно‑медицинскую экспертизу. Полиция уже начала расследование инцидента.

Ситуация находится на контроле у российского дипломатического ведомства: там поддерживают связь с родственниками Александры.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Авария Турист
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Комментарии
3
Гость
20 апреля, 11:14
Водятлы - они и за границей водятлы!
Гость
20 апреля, 06:31
Номинант на премию Дарвина.
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Гость
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