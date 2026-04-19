Российскую туристку насмерть сбил поезд на Шри‑Ланке

Девушка участвовала в фотосессиях и много путешествовала Источник: al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В прибрежном городе Ахангама на Шри‑Ланке произошла трагедия: 23‑летняя россиянка Александра погибла под колесами поезда. Инцидент случился сегодня, 19 апреля, около 10 утра по местному времени.

Известно, что девушка переезжала железнодорожные пути на электробайке и попыталась проскочить перед приближающимся составом, но не успела. От полученных травм она скончалась на месте. Информацию об этом подтвердили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Коломбо.

Источник: al_trl / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александра родом из Тюмени. Она прилетела на Шри‑Ланку несколько месяцев назад. На родине девушка работала маркетологом в рестопабе Good Story и участвовала в стильных фотосессиях. Александра активно вела соцсети: там она показывала фото из путешествий и рассказывала о своей жизни.

По данным NewsWire, в момент аварии светофоры на железнодорожном переезде работали исправно. Тело погибшей девушки направили в морг — там проведут судебно‑медицинскую экспертизу. Полиция уже начала расследование инцидента.