Автомобиль вспыхнул у здания управделами президента в Москве

Фото с места ЧП Источник: Baza / Telegram

В Москве загорелся автомобиль Mercedes ML350. Это случилось на парковке ГНИВЦ управления делами президента. На место происшествия прибыли экстренные службы.

ГНИВЦ — ключевая ИТ‑структура, которая обеспечивает высокотехнологичную поддержку работы главы государства, правительства и высших органов власти.

По предварительным данным, внутри автомобиля на момент ЧП никого не было. Сначала машина задымилась, а потом внутри прогремел взрыв, рассказали очевидцы. В настоящий момент подробности случившегося уточняются — официальная информация пока не опубликована.

Обновлено (10:58 мск).

По информации ТАСС, полученной от представителей правоохранительных органов, взрыв не имеет криминальной составляющей.

Дополнительные детали инцидента прояснил корреспондент «Осторожно Media». По словам очевидца, причиной происшествия стала неисправная проводка, которая привела к возгоранию.

Обновлено (11:28 мск).

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк прокомментировала инцидент.

«Распространенная в медиапространстве информация о взрыве автомобиля на территории Западного административного округа столицы не соответствует действительности», — написала она в своем канале на платформе Max.