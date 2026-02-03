Еще одно нападение, теперь в Красноярском крае: школьница разозлилась и кинулась с ножом на свою одноклассницу

Следователи разбираются в причинах произошедшего в школе Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

В Красноярском крае девочка ранила ножом свою сверстницу. Все произошло в школе № 4. города Кодинска. О происшествии сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«3 февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем нанесла ножом телесное повреждение своей сверстнице» — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Школьница сначала пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники, заявили в МВД. Родственница одного из учеников рассказала NGS24.RU, что инцидент произошел на уроке химии.

Нападавшую задержали. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также изучают условия, которые способствовали совершению преступления. По данному факту возбуждено два уголовных дела. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.