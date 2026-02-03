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Происшествия Еще одно нападение, теперь в Красноярском крае: школьница разозлилась и кинулась с ножом на свою одноклассницу

Еще одно нападение, теперь в Красноярском крае: школьница разозлилась и кинулась с ножом на свою одноклассницу

Она пыталась ранить и учителя

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Следователи разбираются в причинах произошедшего в школе | Источник: Артем Ленц / NGS24.RUСледователи разбираются в причинах произошедшего в школе | Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Следователи разбираются в причинах произошедшего в школе

Источник:

Артем Ленц / NGS24.RU

В Красноярском крае девочка ранила ножом свою сверстницу. Все произошло в школе № 4. города Кодинска. О происшествии сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«3 февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем нанесла ножом телесное повреждение своей сверстнице» — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу, ей оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Школьница сначала пыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники, заявили в МВД. Родственница одного из учеников рассказала NGS24.RU, что инцидент произошел на уроке химии.

Нападавшую задержали. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также изучают условия, которые способствовали совершению преступления. По данному факту возбуждено два уголовных дела. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Сегодня же в Уфе ученик 9-го класса ворвался в школу с оружием. Он ранил учителя. Нападавшего быстро задержали. Подробнее о происшествии можно почитать в онлайн-репортаже.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Нападение Ранение
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Комментарии
7
Гость
4 февраля, 08:27
Посадить на 25 лет строгача, без права на УДО.
Гость
3 февраля, 16:54
Ну и деточки......... 🤦‍♀️
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Гость
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