«Режим выживания»: как Заполярье в январе осталось без электричества и когда его вернут

Серьезная авария на ЛЭП поставила на паузу привычную жизнь северян Источник: читатели 51.RU

Вечером 23 января Мурманская область столкнулась с масштабным сбоем в системе электроснабжения. Мурманск, Североморск и несколько пригородных территорий внезапно остались без света, а вместе с ними люди — без стабильного отопления, воды и связи. Авария произошла в разгар полярной зимы и быстро превратилась из технической неполадки в серьезное испытание для тысяч жителей региона. Подробности — в материале мурманских коллег из 51.RU.

Что стало причиной отключения

Из света на улицах — огни квартир, где есть электричество, и светофоры Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

По предварительным данным, авария произошла 23 января в промежутке с 4 до 15 часов примерно в семи километрах от Мурманска в сторону Североморска-3. На этом участке обрушилось сразу пять опор линий электропередачи: две 1966 года постройки, две — 1982 года и одна — 1988 года. Срок службы таких опор, по информации следователей, — около 40 лет, после чего они должны регулярно проходить проверки.

Сейчас следователи выясняют, проводились ли эти проверки и соблюдались ли нормы безопасности. Также проверяется версия о наледи на проводах, которая могла привести к аварии. Уже допрошено руководство «Россети Северо-Запад».

Первые решения и экстренные меры

С 23 января улицы Мурманска погрузились во тьму Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

После обрушения опор часть Мурманска и Североморска оказалась полностью обесточенной. Власти приняли решение временно отключить электричество в жилых районах, чтобы перенаправить мощности на котельные, водоканалы и медицинские учреждения. Основной задачей стало сохранение тепла, воды и возможности оказания медицинской помощи.

У магазинов разместили генераторы Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

Для экономии электроэнергии временно отключили уличное освещение. Пешеходов попросили быть внимательными и носить световозвращающие элементы. На крупных перекрестках дежурят сотрудники полиции.

Где ситуация оказалась самой сложной

Сильнее всего пострадали Октябрьский и Ленинский округа Мурманска, Росляково и Североморск. В Ленинском округе с 24 января ввели ротацию подачи электроэнергии: свет включают в разных домах по графику, ориентировочно на шесть часов. При этом жители отмечают, что четкого и понятного графика они так и не увидели.

Очередь у первой гимназии в Мурманске за электричеством и кипятком Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

Без стабильного электроснабжения и отопления, по словам жителей, остаются обширные территории: Ленинский округ, улицы Карла Маркса, Северный проезд, почти вся Гора, Росляково, а также Североморск. Подача электроэнергии выглядит неравномерной: где-то свет дают днем, где-то — только ночью.

Авария сказалась и на жизни города в целом. Общественный транспорт работает нестабильно: троллейбусы выходят из строя. Школы и детские сады перешли на разные режимы работы: часть учреждений работает дистанционно, часть — очно.

Чтобы зарядить гаджеты, люди приходят в пункты помощи Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

На фоне нестабильной подачи электроэнергии авария на третий день превратилась в часть повседневной жизни тысяч людей — с холодными квартирами, темнотой и постоянным ожиданием очередного включения света.

«Режим выживания»: как люди обходятся без света

Своим опытом с редакцией поделилась читательница 51.RU. По ее словам, повседневная жизнь в городе сейчас больше напоминает режим выживания.

«Готовим на газовой горелке. У кого-то воды и отопления нет до сих пор, у кого-то что-то восстановили, но всё постоянно отключается».

Она отмечает, что в Ленинском округе наличие газа немного облегчает быт, однако проблему холода это не решает.

Источник: читательница 51.RU

«Да, газ есть, готовить проще. Но у многих нет отопления и горячей воды. Даже если появляется свет, это не значит, что в доме становится тепло».

По словам женщины, в ее доме на Карла Маркса отопления и горячей воды не было целые сутки, сейчас их восстановили, но у соседей ситуация остается тяжелой. Из-за постоянных отключений семья практически не находится дома: с маленьким ребенком она вынуждена уезжать к отцу или в гостиницу, где проводит дни на ресепшене.

Дополнительные трудности создают неработающие лифты — ребенка приходится носить на руках с восьмого этажа. Даже когда электричество ненадолго появляется, пользоваться лифтами страшно: из-за внезапных отключений люди уже застревали в них на полдня.

«Графика подачи электроэнергии нет. О нём только говорят — что он якобы существует, но его никто не видел».

Темнота как «эксперимент»

На фоне усталости, раздражения и неопределенности звучат и более спокойные, почти философские оценки происходящего. Жительница Мурманска Арина, которая живет на Северном проезде, показала, как выглядит ее вечер без электричества в квартире.

По ее словам, в доме приходится ходить со свечой, а вид из окна кажется одновременно романтичным и немного пугающим.

— В этом есть что-то романтичное. И вот так это выглядит. Это немножко пугающе, такой интересный эксперимент, — сказала Арина.

Источник: читательница 51.RU

Она отметила, что происходящее похоже на необычный эксперимент: темнота, тишина и редкие огни создают особую атмосферу. При этом она подчеркнула, что повода для паники нет.

«Всё будет хорошо, мы справимся», — заключила Арина и призвала горожан не переживать.

Североморск: короткий свет и взаимопомощь

Жительница Североморска Юлия рассказала, что свет впервые дали примерно на 20 минут спустя длительное время после отключения.

— Североморск вышел из сумрака! Первый раз с момента отключения свет дали 20 минут назад, и появилась возможность в телеграм нормально зайти. В Североморске без вайфая доступен только ВК. Батареи нормальные. Вода всё время была и холодная, и горячая. Такого количества помогающих друг другу людей не видела никогда. Скорее всего, через пару часов мы опять в темноту.

Жалобы на неравномерные отключения

Парки остались без освещения Источник: Александра Балаба / 51.RU

Жители продолжают задаваться вопросами о графиках подачи электричества.

— Где графики отключения? Где обещанное веерное отключение? Халатина, 10 и 12, как пример. В десятом доме свет вырубили часа на 3–4 позже, включили в обоих домах одинаково. Сейчас Халатина, 12 без света, Халатина, 10, который в 30 метрах, весь сияет, — пишет анонимный пользователь.

Мария, жительница улицы Чумбарова-Лучинского, рассказала о полной изоляции своего дома.

— Ох, поскорей бы всё исправили. Сидим вообще без какой-либо связи сутками. Нас полностью отключают. В первый день можно было зарядить мелкую технику и немного светили лампочки светодиодные. В 23:00 нас полностью отключили. Не было ни электричества, ни горячей воды, ни отопления. Включили свет примерно в 8–9 утра и до 12 дня. Немного потеплели батареи. Нам крупно повезло, что у нас газ, и мы можем хотя бы приготовить покушать. У всех родственников мужа электрические плиты. И у них с подачей электричества еще хуже, чем у нас.

Пункты помощи и поддержка

В пунктах помощи можно взять зарядное устройство и получить горячую еду Источник: Дмитрий Артёменко / 51.RU

В городах работают полевые кухни и пункты обогрева. Для удобства жителей созданы интерактивные карты, где отмечены работающие магазины, места с возможностью зарядки телефонов и пункты питания.

Круглосуточные пункты обогрева открыты в ДК «Судоремонтник» в Росляково и в Детской художественной школе на улице Полярной Дивизии, 1.

Как идут восстановительные работы

Работы идут круглосуточно Источник: Россети Северо-Запад / T.me

Пока жители делятся своим опытом и пытаются приспособиться к жизни без стабильного электричества, специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают круглосуточные работы. В готовности находятся 49 аварийных бригад, 83 единицы техники и девять дизельных генераторов. Уже смонтирована вторая опора из пяти.

Работы осложняются условиями тундры. Целые опоры к линиям электропередачи не подвезти, поэтому конструкции перемещали частями на вездеходах. Тяжелые элементы поднимали экскаватором, а на самых сложных участках — практически вручную.

Источник: Губернатор Чибис / T.me

— На месте собрали опору из 82 элементов. Несколько попыток установки оказались неудачными. Из-за экстремальных условий тундры ломалась даже спецтехника. Несмотря на шквалистый ветер и необходимость установки прямо на камни, опору смонтировали. Сейчас идет подготовка к подъему второй конструкции, — сообщили в компании.

Прогнозы и сроки восстановления

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в работах задействованы Северный флот и инженерные войска. На помощь Заполярью откликнулись и в Архангельской области.

По словам главы региона, повреждены пять опор, фактически выведены из строя три линии электропередачи. Основные конструкции планируется доставлять вертолетами.

«С учетом всех условий, в которых эта аварийная ситуация устраняется, оптимистический сценарий — что по временной схеме, с временными опорами, эта работа займет не меньше суток».

Окончательное восстановление электроснабжения с установкой стационарных металлических опор займет значительно больше времени.

Полный, окончательный объем восстановительных работ — это не меньше недели. Мы должны это тоже понимать. Андрей Чибис Губернатор Мурманской области