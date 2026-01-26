«Режим выживания»: как Заполярье в январе осталось без электричества и когда его вернут

Вечером 23 января Мурманская область столкнулась с масштабным сбоем в системе электроснабжения. Мурманск, Североморск и несколько пригородных территорий внезапно остались без света, а вместе с ними люди — без стабильного отопления, воды и связи. Авария произошла в разгар полярной зимы и быстро превратилась из технической неполадки в серьезное испытание для тысяч жителей региона. Подробности — в материале мурманских коллег из 51.RU.
Что стало причиной отключения
По предварительным данным, авария произошла 23 января в промежутке с 4 до 15 часов примерно в семи километрах от Мурманска в сторону Североморска-3. На этом участке обрушилось сразу пять опор линий электропередачи: две 1966 года постройки, две — 1982 года и одна — 1988 года. Срок службы таких опор, по информации следователей, — около 40 лет, после чего они должны регулярно проходить проверки.
Сейчас следователи выясняют, проводились ли эти проверки и соблюдались ли нормы безопасности. Также проверяется версия о наледи на проводах, которая могла привести к аварии. Уже допрошено руководство «Россети Северо-Запад».
Первые решения и экстренные меры
После обрушения опор часть Мурманска и Североморска оказалась полностью обесточенной. Власти приняли решение временно отключить электричество в жилых районах, чтобы перенаправить мощности на котельные, водоканалы и медицинские учреждения. Основной задачей стало сохранение тепла, воды и возможности оказания медицинской помощи.
Для экономии электроэнергии временно отключили уличное освещение. Пешеходов попросили быть внимательными и носить световозвращающие элементы. На крупных перекрестках дежурят сотрудники полиции.
Где ситуация оказалась самой сложной
Сильнее всего пострадали Октябрьский и Ленинский округа Мурманска, Росляково и Североморск. В Ленинском округе с 24 января ввели ротацию подачи электроэнергии: свет включают в разных домах по графику, ориентировочно на шесть часов. При этом жители отмечают, что четкого и понятного графика они так и не увидели.
Без стабильного электроснабжения и отопления, по словам жителей, остаются обширные территории: Ленинский округ, улицы Карла Маркса, Северный проезд, почти вся Гора, Росляково, а также Североморск. Подача электроэнергии выглядит неравномерной: где-то свет дают днем, где-то — только ночью.
Авария сказалась и на жизни города в целом. Общественный транспорт работает нестабильно: троллейбусы выходят из строя. Школы и детские сады перешли на разные режимы работы: часть учреждений работает дистанционно, часть — очно.
На фоне нестабильной подачи электроэнергии авария на третий день превратилась в часть повседневной жизни тысяч людей — с холодными квартирами, темнотой и постоянным ожиданием очередного включения света.
«Режим выживания»: как люди обходятся без света
Своим опытом с редакцией поделилась читательница 51.RU. По ее словам, повседневная жизнь в городе сейчас больше напоминает режим выживания.
«Готовим на газовой горелке. У кого-то воды и отопления нет до сих пор, у кого-то что-то восстановили, но всё постоянно отключается».
Она отмечает, что в Ленинском округе наличие газа немного облегчает быт, однако проблему холода это не решает.
«Да, газ есть, готовить проще. Но у многих нет отопления и горячей воды. Даже если появляется свет, это не значит, что в доме становится тепло».
По словам женщины, в ее доме на Карла Маркса отопления и горячей воды не было целые сутки, сейчас их восстановили, но у соседей ситуация остается тяжелой. Из-за постоянных отключений семья практически не находится дома: с маленьким ребенком она вынуждена уезжать к отцу или в гостиницу, где проводит дни на ресепшене.
Дополнительные трудности создают неработающие лифты — ребенка приходится носить на руках с восьмого этажа. Даже когда электричество ненадолго появляется, пользоваться лифтами страшно: из-за внезапных отключений люди уже застревали в них на полдня.
«Графика подачи электроэнергии нет. О нём только говорят — что он якобы существует, но его никто не видел».
Темнота как «эксперимент»
На фоне усталости, раздражения и неопределенности звучат и более спокойные, почти философские оценки происходящего. Жительница Мурманска Арина, которая живет на Северном проезде, показала, как выглядит ее вечер без электричества в квартире.
По ее словам, в доме приходится ходить со свечой, а вид из окна кажется одновременно романтичным и немного пугающим.
— В этом есть что-то романтичное. И вот так это выглядит. Это немножко пугающе, такой интересный эксперимент, — сказала Арина.
Она отметила, что происходящее похоже на необычный эксперимент: темнота, тишина и редкие огни создают особую атмосферу. При этом она подчеркнула, что повода для паники нет.
«Всё будет хорошо, мы справимся», — заключила Арина и призвала горожан не переживать.
Североморск: короткий свет и взаимопомощь
Жительница Североморска Юлия рассказала, что свет впервые дали примерно на 20 минут спустя длительное время после отключения.
— Североморск вышел из сумрака! Первый раз с момента отключения свет дали 20 минут назад, и появилась возможность в телеграм нормально зайти. В Североморске без вайфая доступен только ВК. Батареи нормальные. Вода всё время была и холодная, и горячая. Такого количества помогающих друг другу людей не видела никогда. Скорее всего, через пару часов мы опять в темноту.
Жалобы на неравномерные отключения
Жители продолжают задаваться вопросами о графиках подачи электричества.
— Где графики отключения? Где обещанное веерное отключение? Халатина, 10 и 12, как пример. В десятом доме свет вырубили часа на 3–4 позже, включили в обоих домах одинаково. Сейчас Халатина, 12 без света, Халатина, 10, который в 30 метрах, весь сияет, — пишет анонимный пользователь.
Мария, жительница улицы Чумбарова-Лучинского, рассказала о полной изоляции своего дома.
— Ох, поскорей бы всё исправили. Сидим вообще без какой-либо связи сутками. Нас полностью отключают. В первый день можно было зарядить мелкую технику и немного светили лампочки светодиодные. В 23:00 нас полностью отключили. Не было ни электричества, ни горячей воды, ни отопления. Включили свет примерно в 8–9 утра и до 12 дня. Немного потеплели батареи. Нам крупно повезло, что у нас газ, и мы можем хотя бы приготовить покушать. У всех родственников мужа электрические плиты. И у них с подачей электричества еще хуже, чем у нас.
Пункты помощи и поддержка
В городах работают полевые кухни и пункты обогрева. Для удобства жителей созданы интерактивные карты, где отмечены работающие магазины, места с возможностью зарядки телефонов и пункты питания.
Круглосуточные пункты обогрева открыты в ДК «Судоремонтник» в Росляково и в Детской художественной школе на улице Полярной Дивизии, 1.
Как идут восстановительные работы
Пока жители делятся своим опытом и пытаются приспособиться к жизни без стабильного электричества, специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают круглосуточные работы. В готовности находятся 49 аварийных бригад, 83 единицы техники и девять дизельных генераторов. Уже смонтирована вторая опора из пяти.
Работы осложняются условиями тундры. Целые опоры к линиям электропередачи не подвезти, поэтому конструкции перемещали частями на вездеходах. Тяжелые элементы поднимали экскаватором, а на самых сложных участках — практически вручную.
— На месте собрали опору из 82 элементов. Несколько попыток установки оказались неудачными. Из-за экстремальных условий тундры ломалась даже спецтехника. Несмотря на шквалистый ветер и необходимость установки прямо на камни, опору смонтировали. Сейчас идет подготовка к подъему второй конструкции, — сообщили в компании.
Прогнозы и сроки восстановления
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в работах задействованы Северный флот и инженерные войска. На помощь Заполярью откликнулись и в Архангельской области.
По словам главы региона, повреждены пять опор, фактически выведены из строя три линии электропередачи. Основные конструкции планируется доставлять вертолетами.
«С учетом всех условий, в которых эта аварийная ситуация устраняется, оптимистический сценарий — что по временной схеме, с временными опорами, эта работа займет не меньше суток».
Окончательное восстановление электроснабжения с установкой стационарных металлических опор займет значительно больше времени.
Полный, окончательный объем восстановительных работ — это не меньше недели. Мы должны это тоже понимать.
Параллельно прокуратура Мурманской области проводит проверку, чтобы установить причины массового отключения электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Редакция 51.RU. продолжит следить за ситуацией.