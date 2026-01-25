Три дня в темноте и холоде: как Заполярье переживает полный блэкаут — подробности массового ЧП

Город погрузился в темноту Источник: Александра Балаба / 51.RU

Жители Мурманска и Североморска уже третьи сутки сидят без тепла и света. А всё из-за обрушения пяти опор ЛЭП, которые привели к полному блэкауту в городе. В школах и вузах отменяют занятия, а горожанам начали раздавать продукты. Всё о ЧП, которое затронуло тысячи граждан, собрали в этом материале.

И-за чего город погрузился в темноту

В пятницу, 23 января, в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении, а после к отключениям теплоснабжения и водоснабжения в Мурманске и соседнем Североморске.

Источник: Губернатор Чибис / T.me

Для восстановления электроснабжения «Россети» направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов. А региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей.

Образование онлайн

Студенты всех колледжей Мурманска, за исключением колледжа искусств, в понедельник будут учиться в дистанционном режиме. Об этом сообщили в Минобрнауки региона.

Отмечается, что дистант связан с аварийной ситуацией на линиях электропередачи «Россетей».

Однако большинство учебных и дошкольных учреждений с 26 января начнут работать в обычном режиме. Так, в Первомайском округе и районе Росляково откроются 18 учреждений, сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

Информация о работе школ и детских садов в Ленинском и Октябрьском округах, которых коснулись масштабные отключения электроснабжения, еще не опубликована.

В соседнем ЗАТО Североморск, где также с 23 января нарушено электроснабжение, все детские сады будут работать в штатном режиме, сообщил глава Североморска Владимир Евменьков. В школах на дистант уйдут только ученики 9–11 классов.

Борьба с голодом

Из-за массовых отключений электроэнергии в Мурманске люди не могут приготовить еду дома. Поэтому в городе начали раздавать продуктовые наборы, рассказал глава города Иван Лебедев.

Людям раздают готовую еду Источник: Дмитрий Артеменко / 51.RU

Как он отметил, в наборы входят хлеб, тушенка, вода и другие продукты первой необходимости. Получить наборы можно в пунктах помощи, которые развернули в учреждениях образования, культуры и спорта. Также жители города могут набрать воду, разогреть еду и зарядить телефон.

Также многие кафе и рестораны Мурманска начали предоставлять скидку посетителям в связи с нарушениями электроснабжения. Список таких заведений в Telegram-канале опубликовало Министерство туризма и предпринимательства области.

Отметим, что в городе из-за проблем с электричеством не работают около 20 магазинов.

Временное теплое жилье

Отключения электричества, а впоследствии и теплоснабжения привело к тому, что люди вынуждены в холоде сидеть в своих квартирах. А тем временем столбики термометров опускаются до -10 градусов и ниже. Чтобы граждане не замерзли, отели Мурманска предложили семьям с детьми временное и бесплатное размещение, сообщило региональное министерство туризма и предпринимательства.

Источник: Иван Лебедев / t.me

Также в конференц-залах этих отелей организовали места для зарядки телефонов, доступ к кипятку и возможность разогреть еду.