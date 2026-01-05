Отец-гений, переезд в Италию и роковой поход в клинику красоты: что известно о погибшей блогерше Юлии Бурцевой

Юлия Бурцева рассказывала о своей новой жизни в Италии Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В результате трагической случайности, а может, и врачебной ошибки, в расцвете лет погибла блогерша Юлия Бурцева. Она была любящей дочерью, сестрой, женой и матерью. В этом материале наши коллеги из 63.RU рассказывают, какую необычную и увлекательную жизнь прожила Юлия Бурцева и что привело ее к трагическому концу.

Юлии Бурцевой было 38 лет. У нее есть старшая сестра, а ее самой могло и не быть на свете, ведь врачи настойчиво предлагали матери Юлии сделать аборт. Но женщина ценой здоровья подарила жизнь своей второй дочке.

Путешествия как стиль жизни у Юлии, как говорится, на роду написаны. Ее отец Александр Николаевич родился в оренбургской деревне, но в 17 лет уехал получать высшее образование в Куйбышев, «не желая быть пастухом».

— Гений в математике, медалист в школе. На вступительном экзамене в строительном институте за 5 минут решил 10 задач, и прямо там сразу и был зачислен. По окончании должен был поехать в Индию, для чего закончил второе высшее на переводчика с английского, но его забрали в армию, — написала блогерша о своем отце у себя в блоге.

Каждый пост Юлии, посвященный отцу, пропитан любовью Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Но Юлии судьба уготовила переезд не в Азию, а в Европу. Детство ее прошло в Самаре. А в 2018 году Юлия вместе с подругой приехали на 7 дней в Италию, в город Римини. И там произошло событие, которое круто изменило ее жизнь.

— В баре было много народу, и только два крошечных свободных столика на улице. Мы сели за один, через минуту столик рядом заняли два парня. Один был очень красивый, на мой взгляд, второй сразу показался мне неприятным. Это был мой будущий муж. Завязался разговор о политике и о том, почему русские такие неулыбчивые. Меня возмутили суждения человека, который никогда не был в России (как я думала), — писала Юлия Бурцева в своем канале.

Как бы то ни было, в результате молодой человек по имени Джузеппе не только взял Юлию в жены, но и принял как родную маленькую дочку Юлии от первого брака. Молодая семья осталась жить в Неаполе.

Оказалось, что Джузеппе сразу положил глаз на юную иностранку Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Однако свою родину Юлия не забывала. Ей удавалось навещать Россию и Самару в частности. Например, Юлия приезжала в гости к отцу в феврале 2025 года.

— Я поняла, что мне надо чаще приезжать в Самару. Раз в год — это редко, — писала тогда блогерша.

Хотя иногда мешали обстоятельства. Например, длительное закрытие аэропорта Курумоч из-за атаки БПЛА.

В своем блоге Юлия Бурцева делилась кадрами из семейной жизни и путешествий, рассказывала об особенностях жизни в Италии, сравнивала заморские условия жизни с российскими. Например, вот чем самарские кафе лучше итальянских: там подают полноценные завтраки. По словам Юлии, в итальянских кафе завтрак — это кофе и максимум один круассан.

Оказывается, это в России по сравнению с Италией размеренная жизнь Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Кроме того, именно в родном городе женщина проходила ежегодный чекап (комплексное обследование), ведь в Самаре это обходится втрое дешевле, чем в Италии. Также в Самаре дешевле некоторые косметические процедуры, например ламинирование бровей. А вот что в Самаре оказалось гораздо дороже, чем в Италии, так это высшее образование, продукты и стоматология.

Также Юлия сравнивала цены на недвижимость. Оказывается, двух- или трехкомнатная квартира в самарской новостройке стоит примерно как итальянская вилла на море, но в двух с половиной часах езды от города и в месте без инфраструктуры.

Последний раз в Россию Юлия полетела как раз под Новый год. Билеты ей подарил муж. Интересная, но жутковатая деталь: во время перелета пожилому мужчине, сидевшему рядом с Юлией, стало плохо. Его «откачивали» прямо у нее на глазах.

— Я впервые видела, как реанимируют человека. Не думала, что кожа может настолько побелеть, как лист бумаги, — поделилась впечатлениями блогер.

Однако соседа Юлии спасти удалось…

В Москву женщина прибыла 3 января. Последний пост в ее канале вышел утром 4 января: она выкладывала видео из столичного кафе «Пушкинъ», где собиралась завтракать.

Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В Самару Юлия тоже собиралась заехать. Отцу о своем приезде она не сообщила: хотела сделать сюрприз…

Дальнейшие события нам известны. Первыми об этом сообщили наши коллеги из MSK1.RU. В тот же день, 4 января, блогерше проводили медицинские и косметологические процедуры. После этого ее состояние резко ухудшилось.

По данным Telegram-канала 112, трагедия произошла в филиале клиники Elmas Clinic. Сообщается, что Юлия Бурцева делала операцию по увеличению ягодиц. Во время процедуры у нее якобы развился анафилактический шок. Пациентку госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Источник: 112 / T.me

Новость привела в ужас подписчиков и знакомых Юлии.

— Мы работали и много лет общались с 2010 года. Я в шоке. Мне аж плохо стало, — написал давний друг женщины под ее последним постом.