Минус за бортом и в салоне: перелет из Сургута в Москву превратился в испытание

Минус за бортом и в салоне: перелет из Сургута в Москву превратился в испытание

В салоне самолета было очень холодно

86
Пассажиры весь полет укрывались куртками и грелись как могли | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПассажиры весь полет укрывались куртками и грелись как могли | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пассажиры весь полет укрывались куртками и грелись как могли

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Перелет из Сургута в Москву рейсом авиакомпании Utair оказался для пассажиров настоящим испытанием. Люди целых четыре часа не могли согреться в салоне самолета.

«Люди четыре часа укрывались куртками, грелись как могли. Бортпроводники ситуацию не объяснили», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Пассажиры пожаловались, что перелет прошел при температуре около нуля градусов в салоне самолета. Все четыре часа люди были в куртках, но особо это не помогало и приходилось терпеть холод. Кроме того, рейс прибыл во Внуково с опозданием примерно на сорок минут.

Источник:

Mash / Telegram

После этого в авиакомпании сообщили, что на рейсе по маршруту из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры. Сейчас самолет проходит дополнительную проверку.

«На рейсе 296 Сургут-Москва произошел сбой в системе регулировки температуры. После выполнения рейса воздушное судно проходит дополнительную проверку», — рассказали РИА «Новости» в авиакомпании.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
