Минус за бортом и в салоне: перелет из Сургута в Москву превратился в испытание

Перелет из Сургута в Москву рейсом авиакомпании Utair оказался для пассажиров настоящим испытанием. Люди целых четыре часа не могли согреться в салоне самолета.
«Люди четыре часа укрывались куртками, грелись как могли. Бортпроводники ситуацию не объяснили», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
Пассажиры пожаловались, что перелет прошел при температуре около нуля градусов в салоне самолета. Все четыре часа люди были в куртках, но особо это не помогало и приходилось терпеть холод. Кроме того, рейс прибыл во Внуково с опозданием примерно на сорок минут.
После этого в авиакомпании сообщили, что на рейсе по маршруту из Сургута в Москву произошел сбой регулировки температуры. Сейчас самолет проходит дополнительную проверку.
«На рейсе 296 Сургут-Москва произошел сбой в системе регулировки температуры. После выполнения рейса воздушное судно проходит дополнительную проверку», — рассказали РИА «Новости» в авиакомпании.