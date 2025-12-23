НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

4 м/c,

сев.

 758мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
«Умные решения»
Распродают имущество дорожника
Открыли елочные базары
Что подарить и как отметить Новый год
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
Объединят дома для престарелых
Происшествия Россиянин выбросил сына за борт в Таиланде и убил: мужчина чудом избежал смертной казни

Россиянин выбросил сына за борт в Таиланде и убил: мужчина чудом избежал смертной казни

Уйти от наказания ему все-таки не удалось

424
Отец тяжело переживал развод, поэтому решился на это преступление | Источник: ThairathОтец тяжело переживал развод, поэтому решился на это преступление | Источник: Thairath

Отец тяжело переживал развод, поэтому решился на это преступление

Источник:

Thairath

Российский релокант получил 12 лет тюрьмы в Таиланде, за то, что выбросил сына-подростка за борт на винты катера. Изначально отцу грозила смертная казнь. Подробности об этой резонансной истории рассказываем в материале.

Что случилось

В начале этого года 24 января мужчина с подростком возвращались с Суринских островов. Недалеко от берега отец взял подростка за ноги и выбросил за борт лодки. Затем прыгнул следом. Мальчик попал под гребной винт. Из-за полученных травм ребенок скончался.

Тогда мужчина признался, что просто хотел научить 13-летнего Лукаса плавать. По его подсчетам, он должен был доплыть до берега всего 200 метров, однако судьба распорядилась иначе.

По информации Telegram-канала Mash, 45-летний Артём Бугорский отказался вылезать из воды, когда спасатели достали его сына. Мужчина еще долго находился за бортом, пока спасатели не вытащили его на катер.

Спасатели тогда достали мальчика из воды, но отец отказался вылазить, надеясь попасть под мотор катера | Источник: ThairathСпасатели тогда достали мальчика из воды, но отец отказался вылазить, надеясь попасть под мотор катера | Источник: Thairath

Спасатели тогда достали мальчика из воды, но отец отказался вылазить, надеясь попасть под мотор катера

Источник:

Thairath

Сам отец гражданин РФ, а его погибший сын — подданный Таиланда. По информации Thairath, изначально мужчине грозило пожизненное заключение или смертная казнь, так как выяснилось, что за несколько дней до трагедии они обсуждали, как вместе совершат самоубийство.

Реакция близких

Близкие Бугорского утверждают, что между ним и сыном были теплые отношения, они много времени проводили вместе. Артём занимался образованием Лукаса, учил его русскому и просил разучивать стихи Пушкина.

Также в это время мужчина тяжело переживал развод с женой и часто злоупотреблял запрещенными психотропными веществами, которые нашли в его рюкзаке во время задержания после трагедии на катере. Близкие считают, что после развода дела Бугорского ухудшились. Он столкнулся с проблемами с психикой, потерял семейную визу и работу.

Решение тайского суда

Бугорского арестовали сразу после случившегося. Дело о трагедии расследовали почти год и суд наконец вынес приговор мужчине: 12 лет заключения, вместо смертной казни и пожизненного.

Наказание мужчина будет отбывать в обычной тюрьме, так как в Таиланде нет специальных учреждений для людей, имеющих проблемы с психикой. Его адвокат собирается подавать апелляцию.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд Суд Смертная казнь Трагедия Убийство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
46 минут
Сколько вокруг идиотов!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем