Россиянин выбросил сына за борт в Таиланде и убил: мужчина чудом избежал смертной казни

Отец тяжело переживал развод, поэтому решился на это преступление Источник: Thairath

Российский релокант получил 12 лет тюрьмы в Таиланде, за то, что выбросил сына-подростка за борт на винты катера. Изначально отцу грозила смертная казнь. Подробности об этой резонансной истории рассказываем в материале.

Что случилось

В начале этого года 24 января мужчина с подростком возвращались с Суринских островов. Недалеко от берега отец взял подростка за ноги и выбросил за борт лодки. Затем прыгнул следом. Мальчик попал под гребной винт. Из-за полученных травм ребенок скончался.

Тогда мужчина признался, что просто хотел научить 13-летнего Лукаса плавать. По его подсчетам, он должен был доплыть до берега всего 200 метров, однако судьба распорядилась иначе.

По информации Telegram-канала Mash, 45-летний Артём Бугорский отказался вылезать из воды, когда спасатели достали его сына. Мужчина еще долго находился за бортом, пока спасатели не вытащили его на катер.

Спасатели тогда достали мальчика из воды, но отец отказался вылазить, надеясь попасть под мотор катера Источник: Thairath

Сам отец гражданин РФ, а его погибший сын — подданный Таиланда. По информации Thairath, изначально мужчине грозило пожизненное заключение или смертная казнь, так как выяснилось, что за несколько дней до трагедии они обсуждали, как вместе совершат самоубийство.

Реакция близких

Близкие Бугорского утверждают, что между ним и сыном были теплые отношения, они много времени проводили вместе. Артём занимался образованием Лукаса, учил его русскому и просил разучивать стихи Пушкина.

Также в это время мужчина тяжело переживал развод с женой и часто злоупотреблял запрещенными психотропными веществами, которые нашли в его рюкзаке во время задержания после трагедии на катере. Близкие считают, что после развода дела Бугорского ухудшились. Он столкнулся с проблемами с психикой, потерял семейную визу и работу.

Решение тайского суда

Бугорского арестовали сразу после случившегося. Дело о трагедии расследовали почти год и суд наконец вынес приговор мужчине: 12 лет заключения, вместо смертной казни и пожизненного.