Мощный шторм обрушился на Турцию: российских туристов унесло в море. Новости 6 декабря

Из-за непогоды туристы не смогли выехать с размытого пляжа Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 декабря.

Более 60 новых дорожных знаков появятся в России

Более 60 новых дорожных знаков введут на территории всей страны уже с 1 января. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Она уточнила, что новую систему ориентируют на современные виды транспорта, безопасность пешеходов и экологические требования. Помимо отдельных знаков стандартных форм, введут новые таблички с дополнительной информацией.

По словам юриста, особое внимание уделят пиктограммам, например, для знака «Платная парковка». Появятся дополнительные символы, такие как «оплата через приложение» или СМС, за счет чего информация для водителей и пешеходов станет более доступной, передает РИА Новости.

Электронные водительские права хотят приравнять к бумажным

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права, которые можно получить через портал «Госуслуги», к бумажным версиям. Об этом сообщили на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, к бумажным версиям также хотят приравнять:

пенсионное удостоверение;

свидетельство о рождении;

удостоверение инвалида о праве на льготы;

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

студенческий билет.

Обсуждать проект будут до 20 декабря. Если одобрят изменения, то указанные документы можно будет показывать в формате QR-кода. А электронные версии можно будет использовать по желанию.

Подросткам запретят 67 видов работ

Минтруд РФ предложил ввести перечень работ, запрещенных для детей. Так в министерстве хотят усовершенствовать защиту несовершеннолетних работников, говорится на официальном сайте ведомства.

Новый перечень может вступить в силу уже с 1 января 2026 года. По информации ведомства, в отличие от предыдущих нормативов, которые определяли ограниченные профессии, новый проект приказа будет регулировать виды работ, на которые не допускаются несовершеннолетние.

Основные правила безопасности для подростков на работе уже прописаны в законах о труде. Этот проект просто уточняет, как эти правила применяются на практике.

В новый список войдут 67 видов работ, которые разделены на несколько категорий. Среди них работы с вредными условиями труда, работы, для которых не была проведена специальная оценка условий труда, а также те виды деятельности, которые могут нанести вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних.

Минобрнауки введет новую систему баллов ЕГЭ

Минобрнауки планирует ввести новую систему зачета ЕГЭ по русскому языку для поступления на инженерные и естественнонаучные программы. Абитуриентов, набравших менее 60 баллов, не допустят к поступлению.

«Предлагается отказывать в приеме тем, кто сдал ЕГЭ по русскому языку менее чем на 60 баллов. Если абитуриент набрал более 60 баллов, результаты сдачи этого экзамена будут учитываться как дополнительные (от 15 до 25 баллов)», — сообщили в министерстве.

Инициатива рассматривается в рамках перехода на новую систему высшего образования не раньше 2027 года. Эксперты считают, что это позволит вузам точнее выбирать абитуриентов со способностями к физике и математике.

Изменения не коснутся поступающих в 2026/2027 году. До 1 марта кафедры должны обсудить идею и представить предложения.

А основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнется с 1 июня. Подробное расписание экзаменов мы опубликовали здесь.

Пользователям рекомендуют отказаться от face ID на смартфонах

В МВД предупредили об опасности использования отпечатка пальца или face ID (функция распознавания лица). В основном речь идет о том, когда вы используете эти функции при входе в приложения банков.

Вместо этого пользователям рекомендуют придумать сложный пароль блокировки экрана и установить качественную антивирусную программу. Еще в целях безопасности советуют не хранить банковские реквизиты (номер, срок действия карты, проверочный код и ПИН-код) в телефоне. Если он потеряется, надо срочно заблокировать карту и не пытаться зайти в мобильный банк с чужих устройств, передает РИА Новости.

Также следует быть осторожными при переходе по ссылкам из сообщений в мессенджерах. Так как в преддверии праздников мошенники начали отправлять россиянам «новогодние открытки», которые на самом деле включают в себя вредоносные файлы с программами для кражи данных. Об этой схеме мы подробно рассказали здесь.

Как переводить деньги без подозрений и блокировки

Банки временно ограничивают операции клиентов не только при подозрительных действиях, но и при переводах между своими счетами из-за усиленного контроля по закону о борьбе с отмыванием денег. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рекомендует:

при переводах больших сумм (более 200 тысяч рублей) указывать назначение платежа;

если на ваш счет поступают деньги от разных людей, особенно если вы не самозанятый, лучше получите статус самозанятого и оплачивайте налоги;

не переводите деньги незнакомцам и не передавайте карты и данные для онлайн-банка, чтобы избежать обвинений в соучастии с мошенниками.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Также банк стоит вовремя проинформировать о том, если вы вдруг изменили фамилию или какие-то персональные данные. Все ваши действия банки могут трактовать по-разному, поэтому важно, чтобы они предоставляли более подробные объяснения причин блокировки.

31 декабря хотят навсегда сделать выходным днем

Последний день года предлагают навсегда сделать выходным, так как полноценной работы в него всё равно не бывает. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В этом году россияне будут отдыхать 31 декабря, так как один из выходных дней перенесли на эту дату, но в Трудовом кодексе последний день года остается рабочим днем.

«Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день. Когда 31 декабря выпадало на будний день, нормальной работы не происходило: люди отпрашивались, либо договаривались, либо брали выходной за свой счет или в счет отпуска», — отметил Нилов.

Также он призвал сохранить баланс рабочих и праздничных дней. Для этого он предложил или сделать 31 декабря нерабочим вместо 8 января, или прописать перенос на 31 декабря одного из нерабочих дней года.

Пенсионерам увеличат выплаты в 2026 году при определенных условиях

В новом году пенсионеры смогут увеличить свои выплаты, если в их семье есть нетрудоспособные иждивенцы. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Чтобы получить доплату к пенсии по старости, пожилым россиянам нужно подать заявление об этом до 31 декабря 2025 года.

«Если пенсия по старости назначена и при этом в семье есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью, — есть смысл до конца декабря подать заявление на доплату. Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих», — рассказал Панеш.

Доплата за одного иждивенца с учетом фиксированной выплаты 9584,69 рубля в 2026 году составит около 3195 рублей, за двух — 6390 рублей, за троих — до 9585 рублей.

Для начисления доплаты нужно предоставить свидетельства о рождении, справку из вуза, документы об инвалидности и подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца.

«Перед новым годом разумно проверить и стаж, дающий право на повышающую фиксированную выплату. Речь идет о многолетней работе в сельском хозяйстве и в районах Крайнего Севера и приравненных местностях», — напомнил депутат.

Он добавил, что дополнительным источником прибавки может стать и социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера. Она назначается в случае, если все ежемесячные выплаты ниже регионального минимума.

Синоптики рассказали, какие регионы в декабре накроют суровые морозы

В Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах России ожидается значительное похолодание. Температура может опуститься до -21…-42 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил, что на севере европейской России температура будет на 5–10 градусов ниже нормы: в Архангельской области до -16…-21 градуса, в Ненецком округе до -28 градусов, в Коми до -26…-29 градусов. На Урале, в ЯНАО и ХМАО температура будет на 12–19 градусов ниже нормы — до -35…-42 градусов.

Погода изменится и в Свердловской области, там температура будет на 6–12 градусов ниже нормы, морозы могут достичь 30-градусных значений. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидается от -25 до -33 градусов.

В Томской области на следующей неделе ночные температуры опустятся до -33…-42 градусов, а дневные — до -26…-30 градусов. Такое же похолодание ожидается в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Хакасии: от -25 до -34 градусов.

Умер лучший Дед Мороз России

Сегодня не стало актера, режиссера и лучшего Деда Мороза России Александра Скавыша. Он скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в «Свободном театре» города Урай.

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра каждого артиста, каждого спектакля», — пишут о нём коллеги.

Знакомый актера Вячеслав Казанцев рассказал, что смерть артиста стала скоропостижной, он умер во сне.

«Много работал, планировал. И просто не проснулся», — сказал он в разговоре с «АиФ», добавив, что близкие не раскрывают обстоятельств смерти артиста.

Известно, что у артиста были проблемы с сердцем, а несколько лет назад он перенес операцию. Однако после нее успешно восстановился и продолжал работать.

Скавыш не только занимал весь репертуар «Свободного театра», но также создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.

В Турции автофургоны российских туристов смыло в море

Двое туристов остановились в домах на колесах на побережье курортного города Кемер в Турции. Они беззаботно наслаждались отдыхом, вечерними пейзажами, но начался сильный дождь и поднялся штормовой ветер.

Из-за непогоды туристы не смогли выехать с размытого пляжа на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агвы в море. После этого река Агва вышла из берегов и смыла дома на колесах вместе с россиянами внутри.

Сотрудники экстренных служб отправились на поиски туристов на моторных лодках. К счастью, всё обошлось.

Спасатели доставали фургоны из моря при помощи экскаваторов Источник: Lider Gazetesi

«Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)», — говорится в сообщении издания Lider Gazetesi.