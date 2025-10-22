НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия На заводе под Челябинском произошел взрыв, есть жертвы. Видео момента ЧП

На заводе под Челябинском произошел взрыв, есть жертвы. Видео момента ЧП

На месте работают оперативные службы

305
Обстоятельства выясняются | Источник: читатель 74.RUОбстоятельства выясняются | Источник: читатель 74.RU

Обстоятельства выясняются

Источник:

читатель 74.RU

Ночью 23 октября в Челябинской области прогремел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибло четыре человека, еще несколько пострадало. По словам губернатора, угрозы жителям города и гражданским объектам нет.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — пояснил Текслер.

Читатели прислали видео, снятое на Копейском шоссе.

Источник:

читатель 74.RU

Еще одно видео, снятое в Копейске камерами «Интерсвязи».

Источник:

читатель 74.RU

В режиме онлайн-трансляции следим за происходящим. Подробнее — по ссылке.

