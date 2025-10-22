На заводе под Челябинском произошел взрыв, есть жертвы. Видео момента ЧП

Ночью 23 октября в Челябинской области прогремел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибло четыре человека, еще несколько пострадало. По словам губернатора, угрозы жителям города и гражданским объектам нет.
«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — пояснил Текслер.
Читатели прислали видео, снятое на Копейском шоссе.
Еще одно видео, снятое в Копейске камерами «Интерсвязи».
