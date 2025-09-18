Россиянку подстрелили на отдыхе в Турции: во время прогулки она оказалась в центре кровных разборок. Новости 18 августа

Всё произошло в оживленной туристической зоне Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 сентября.

Сроки сдачи жилья разрешили затягивать

Сейчас около 20% застройщиков затягивают сдачу жилых домов, поэтому правительство разрешило им сдвигать сроки ввода как антикризисную меру. О новой мере поддержки отрасли сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома», — сказал он, передают слова РИА Новости.

К развитию стройотрасли, по словам Хуснуллина, приведет снижение ставки по ипотеке.

«Мы надеемся, что ставка будет снижаться. Чем быстрее, тем больше будет возможностей у людей инвестировать свои средства и получить квартиры, в которые они вложились по счетам эскроу», — заявил Хуснуллин.

Ставки по льготной ипотеке будут менять

Процент, который выплачивает семья по ипотеке, будет снижаться с появлением новых детей. Сделать ставку дифференцированной изначально предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, она должна отличаться в зависимости от региона и доходов населения. Идею поддержал президент Владимир Путин, а правительство начало ее разрабатывать. В итоге появилось предложение привязать ставку по ипотеке к числу детей.

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул», — рассказал сегодня о работе в этом направлении замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Осенью придут два штамма COVID

Текущей осенью россияне вновь столкнутся с коронавирусом. В стране ожидают всплеска двух штаммов: стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1). Оба они очень заразны, но у них есть отличительные симптомы. Заражение первым можно определить по осиплости голоса, а вторым — по резкой режущей боли в горле.

«Последствия этих штаммов в большинстве случаев не тяжелее, чем у предыдущих вариантов омикрона. Главная опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, одышка, сердечно-сосудистые осложнения. Он может развиться и при легкой форме болезни», — инфекционист Андрей Матюхин.

Но несмотря на то, что в целом COVID перешел в разряд сезонных заболеваний по типу ОРВИ или гриппа, врачи переживают.

«Ни одному вирусу невыгодно быть смертельным, потому что тогда на него будут нацелены все разработки в части противовирусной и антибактериальной терапии. Им выгодно находиться в популяции и лишь в какой-то определенный момент активизироваться и нападать. Мне кажется, что COVID-19 затаился и просто подбирает ключи к тем средствам, которые мы используем против него, а также к нашему иммунному статусу», — объяснил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Детские пособия и больничные вырастут

С 1 января 2026 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который влияет на различные выплаты для россиян. Среди них детские пособия и больничные.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты. В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, в следующем году его планируют поднять на 20% — до 27 093 рублей.

«Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком [в пересчете на месяц] не сможет быть ниже чем 27 000 рублей, а именно с этой суммой связывают МРОТ начиная с 1 января 2026 года», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Это отразится и на тех, кто получает единое пособие на детей. Оно назначается на 12 календарных месяцев и может составлять в зависимости от доходов семьи 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в соответствующем регионе. Поэтому у семьи могут вырасти выплаты с момента, как пройдут заявленные 12 месяцев.

Трамп чуть не попал в авиакатастрофу

Спецборт президента США Дональда Трампа чуть не столкнулся в воздухе с другим судном — пассажирским лайнером Spirit Airlines. Они прошли на опасно близком расстоянии друг от друга, но не столкнулись благодаря быстрой реакции авиадиспетчеров.

Они заметили опасную ситуацию, когда два самолета оказались на одной траектории, и потребовали от пассажирского самолета изменить курс.

«На аудиозаписи слышно, как диспетчер говорит: „Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо, Spirit 1300, поверните на 20 градусов прямо сейчас, Spirit Wings 1300, поверните на 20 градусов вправо немедленно“, — пишет издание Mirror.

В России скоро выпадет первый снег

Первый снежный временный покров в России образуется сегодня ночью в Якутии. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мокрый снежок уже наблюдался, причем как ни странно на юге Дальнего Востока. А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — сказал он ТАСС.

Первыми приближение зимы почувствуют жители Якутии, где сегодня ночью ожидается мокрый снег и ветер до 21 м/с.

Экономика России охлаждается

В России наблюдается замедление экономики, но рецессии нет. Об этом сегодня заявила сначала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а позднее и президент России Владимир Путин.

Рецессия — это продолжительный и существенный спад экономической активности. Обычно она характеризуется сокращением валового внутреннего продукта (ВВП), ростом безработицы, снижением потребительских расходов и уменьшением инвестиций в бизнес. Причиной такого состояния могут стать финансовые кризисы, изменения в мировой экономике, вооруженные конфликты, природные катаклизмы или технологический прогресс.

В экономике есть цикличность ее развития. Обычно сначала идет подъем, после стагнация, то есть стабилизация, после чего наступают рецессия и кризис. Однако глава регулятора и другие представители финансового сектора власти считают, что сейчас страна не пойдет по этому пути.

«Общий настрой на смягчение условий в будущем, может быть, чуть более медленно, чем мы бы хотели, говорит о том, что действительно Россия приближается к новому витку роста. Мы уже видели рост в 2024 году в 4,1%. Мне кажется, что в будущем, если не в 2026-м, то в 2027 году, в принципе, российская экономика может повторить и даже превысить эти цифры», — спрогнозировал в беседе с Городскими медиа доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

В России может появиться налог на роскошь, а льготную ипотеку сохранят

Программа льготной ипотеки в России сохранится, сказал Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Льготы-то мы сохраняем. <…> Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — заявил президент, трансляцию их общения вел Кремль.

Кроме этого, к нему обратились с идеей ввести налог на роскошь в России. Президент посчитал ее разумной. Однако при продумывании деталей важно не переборщить.

Еще депутаты общались с президентом про СВО, экономику и демографию. Все заявления мы собрали в отдельном материале.

Россиянку подстрелили на отдыхе в Турции

Туристка из России оказалась в центре разборок между турками, когда отдыхала в Анталье. Когда она просто шла по улице Манавгат, девушка получила огнестрельное ранение в ногу.

Это место — оживленный туристический район, где в тот момент было много людей. В их числе недоброжелатели нападавших, которые сидели возле магазина. В это время двое мужчин на мотоцикле, одетые во все черное и в шлемах, проезжали мимо и решили их расстрелять. На их пути оказалась и россиянка, которой пуля попала в ногу.