В Ярославской области из-за яркого солнца вспыхнул салон красоты. Фото

В Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнул салон красоты. ЧП случилось 7 сентября в бизнес-центре на улице Кузнецова, 1.
В ярославском МЧС возгорание назвали необычным, но реальным случаем. По предварительной версии, огонь появился в салоне красоты на третьем этаже из-за солнца.
«По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной возгорания стало банальное, но опасное явление — фокусировка солнечных лучей. Вероятно, кто-то из сотрудников или собственников салона оставил в помещении легковоспламеняющиеся материалы. Когда солнечные лучи, пройдя через стекло, сконцентрировались в одной точке, они создали достаточный тепловой эффект, чтобы поджечь эти материалы», — уточняется в Telegram-канале спасателей.
При ЧП никто не пострадал. Огонь потушили 12 спасателей и три единицы техники.
По данным МЧС, общая площадь пожара составила 1 квадратный метр.