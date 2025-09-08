НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области из-за яркого солнца вспыхнул салон красоты. Фото

В Ярославской области из-за яркого солнца вспыхнул салон красоты. Фото

Публикуем комментарий МЧС

1 023
В Ярославской области из-за яркого солнца сгорел салон красоты | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области из-за яркого солнца сгорел салон красоты

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнул салон красоты. ЧП случилось 7 сентября в бизнес-центре на улице Кузнецова, 1.

В ярославском МЧС возгорание назвали необычным, но реальным случаем. По предварительной версии, огонь появился в салоне красоты на третьем этаже из-за солнца.

«По предварительным данным дознавателей МЧС России, причиной возгорания стало банальное, но опасное явление — фокусировка солнечных лучей. Вероятно, кто-то из сотрудников или собственников салона оставил в помещении легковоспламеняющиеся материалы. Когда солнечные лучи, пройдя через стекло, сконцентрировались в одной точке, они создали достаточный тепловой эффект, чтобы поджечь эти материалы», — уточняется в Telegram-канале спасателей.

При ЧП никто не пострадал. Огонь потушили 12 спасателей и три единицы техники.

Пожар начался на третьем этаже | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Пожар начался на третьем этаже

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Оборудование превратилось в горсть пепла | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Оборудование превратилось в горсть пепла

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Во время пожара лопнул стеклопакет | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Во время пожара лопнул стеклопакет

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Материалы от высоких температур расплавились | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Материалы от высоких температур расплавились

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В помещении теперь обуглены стены | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В помещении теперь обуглены стены

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Некоторая мебель чудом осталась цела | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Некоторая мебель чудом осталась цела

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Это наглое враньё, что никто не пострадал!
Гость
7 минут
Луч солнца золотого в нужное место в нужное время.
