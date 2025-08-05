«Нас выставили монстрами»: новые обвинения против искалеченной в Дубае модели раскрыли картину произошедшего

Пока Мария раздает интервью, против нее хотят возбудить уголовное дело за клевету Источник: ae3marylu / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всего за пару месяцев Мария Ковальчук, найденная в марте на дороге в Дубае с серьезными травмами и переломами, превратилась из несчастной жертвы в клеветницу, на которую грозятся подать в суд. В интервью Ксении Собчак только оклемавшаяся после операций модель назвала имена своих обидчиков. Практически все из них, а именно Александра Мерцалова, Артем Папазов и Александр Лаптинский, уже выдали свою версию событий, которая разительно отличается от того, что поведали Мария и ее мама Анна Ковальчук. Теперь слово взяла Милена Долганова — самая младшая из участниц вечеринки.

Милена — дочь бизнесмена Давида Долганова. Она долгое время живет в Дубае, где и познакомилась сначала с Александрой Мерцаловой, а потом и с остальными ребятами из компании.

— Саша Мерцалова — моя хорошая подруга. Сначала я стала общаться с ней, ребят узнала чуть позже. Мы все живем в Дубае, — рассказала девушка нашим коллегам из издания «СтарХит».

Долганова повторяет ранее сказанные слова других ребят: до встречи 10 марта в отеле она не была знакома с Ковальчук и никогда ее не видела. Ребята пожалели Марию, которая проспала свой рейс в Таиланд, и впустили в свой номер. Модель сначала планировала решить все свои проблемы и уйти, но задержалась на сутки. 11 марта у Ковальчук случилась истерика, причину которой Милена Долганова, как и остальные ребята, так и не узнала.

— Начала кричать, говорила, что не хочет жить. Сначала пыталась перелезть через балкон, а мы были на 18-м этаже. Но мы помогли ей залезть обратно. Она все повторяла: «Вы такие классные ребята, а у меня вот в жизни не все хорошо. Мы с вами больше не увидимся», — продолжила рассказ Милена.

Расспросы Милены и попытки успокоить разбушевавшуюся Ковальчук не помогли. После того как Мария убежала из отеля в одном халате в неизвестном направлении, компания не стала ее искать, но Долганову не оставляло чувство тревоги за новую знакомую. Она позвонила Александре Мерцаловой, которая чуть раньше ушла домой, чтобы переодеться.

— Когда уже была дома, мне звонит Милена Долганова и говорит: «Саша, это кошмар, Мария начала вести себя неадекватно. Говорит, что не хочет жить такой жизнью, ребята ее останавливали. Я, конечно, сразу приехала, а ее уже нет. Я в шоке. Спрашиваю, что случилось? „Она сбежала“. Это просто кошмар. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать, — вспоминает о том разговоре Александра.

Милена также попыталась связаться с самой Марией. Она нашла ее в социальных сетях и написала: «Ты где?». Ответа так и не было.

— Позже, когда мы узнали о случившемся от полиции, я поняла, что писать ей уже бессмысленно. У меня не было даже номера ее телефона. С ее родными и близкими я не связывалась, — поясняет Милена.

По словам Долгановой, Мария не только не рассказывает часть фактов, чтобы выставить себя в лучшем свете, но и откровенно врет.

— Учитывая политическую обстановку, Мария, как украинка, специально акцентирует, что ее избили русские! Хотя мое гражданство — Украина. Но когда Ковальчук давала интервью украинским СМИ, то намеренно называла меня россиянкой, подчеркивая, что ее избили российские ребята. Они с матерью сами пытаются раздуть конфликт, нагромождая ложь на каждом шагу, — негодует Милена.

Долганова подтверждает, что все, кого Ковальчук обвиняет, планируют наказать Марию и ее мать за клевету и привлечь к ответственности.