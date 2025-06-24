Пляжи в Анапе завалило камкой: что происходит на Черноморском побережье. Видео

В Анапе пляжи завалило зелеными водорослями Источник: Андрей Маковозов / T.me











Сезон отпусков в самом разгаре, тысячи россиян отправились на отдых к Черному морю, однако в этом году оно не слишком приветливо встречает туристов. Анапа в 2025 году пользуется меньшей популярностью среди отдыхающих. Это в первую очередь связано с масштабным разливом мазута после крушения танкеров. Кроме того, в начале лета на города-курорты обрушилась стихия.

Блогер Андрей Маковозов 18 июня опубликовал в соцсетях фотографии и видео с пляжей Джемете, где произошел масштабный выброс камки — морских водорослей, заполонивших береговую линию. В районе пирса, улицы Морской и базы отдыха «Фея-2» в Анапе активно работает техника, которая убирает замазученные сети, перемещая их ближе к морю, сообщил блогер.

Камка — это бурые водоросли, которые в большом количестве появляются в тёплое время года, особенно летом. По данным экологов, их рост связан с повышением температуры воды, высокой влажностью и слабым ветром, что создаёт идеальные условия для размножения водорослей.

Плотный слой водорослей отпугивает туристов лучше мазута Источник: Андрей Маковозов / T.me

Камка скапливается у берега, иногда образуя густые «ковры», которые мешают купанию и портят вид пляжей. В этом году море в Анапе зацвело раньше обычного — в середине мая . Выбросы камки усилились на фоне тёплой погоды и штиля.

Сама по себе камка не представляет опасности для здоровья человека, но её скопления могут создавать неприятный запах при разложении и привлекать насекомых.

Как рассказывал нашим коллегам из 93.RU биолог Вениамин Голубитченко, цветение камки в этом году не представляет опасности, несмотря на разлив мазута. Эксперт пояснял, что нефтепродукты в минимальных количествах возможны, но структура камки не позволяет им задерживаться в ней.

«Аномалий нет, это нормальный процесс, ничего вредного в водорослях нет», — объяснял он.