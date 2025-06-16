Пляжи закрыты, реки затопили дороги: отдых на юге России оказался на грани срыва

Из-за непогоды туристы не могут вдоволь позагорать Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Туристы в Сочи не могут выйти на на прогулку и даже искупаться в море. Впечатления от отпуска им подпортила непогода. Из-за ливней власти закрыли пляжи. Подробнее о том, что происходит на российском курорте, рассказываем в материале.

Запрет не помешал группе из четырех туристов, включая ребенка, пойти на дикий пляж у санатория «Белые ночи» в Лазаревском районе. В итоге россияне оказались в опасной ситуации. На единственной дороге, ведущей к берегу, появилась огромная лужа. Вода отрезала людям путь домой. Чтобы выбраться, им пришлось вызывать службу спасения.

В поселке Дагомыс река Ирам вышла из берегов и затопила трассу Джубга — Сочи. Бурлящий поток только усиливается, а ливень не прекращается.

На улице можно найти настоящие водопады Источник: ЧП Сочи / Telegram

Подтопления из-за дождей произошли сразу в нескольких районах города. Машины постепенно погружаются в воду.

Дороги превратились в реки Источник: Любимый Сочи / Telegram

Днем в море заметили сразу два смерча, пишет SOCHI1.RU. Метеорологи предупреждают о сохранении риска формирования этого опасного явления в ближайшие дни.

Смерч в море попал на видео Источник: Сочи Онлайн / Telegram

В горном кластере Сочи минувшей ночью выпал снег. Полюбоваться зимними пейзажами можно на высоте более 2000 метров.

В горах можно вернуть новогоднее настроение Источник: sochi.camera

Циклон находится над морем и будет периодически выходить на берег в виде сильных дождевых осадков. Метеорологи прогнозируют неблагоприятную погоду на ближайшие сутки. 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются сильные дожди с грозами и градом, а также порывы ветра до 15–18 м/с. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 16 июня.