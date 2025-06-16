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Лето Пляжи закрыты, реки затопили дороги: отдых на юге России оказался на грани срыва

Пляжи закрыты, реки затопили дороги: отдых на юге России оказался на грани срыва

Россиянам угрожают смерчи и шторм

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3 комментария
Из-за непогоды туристы не могут вдоволь позагорать | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUИз-за непогоды туристы не могут вдоволь позагорать | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Из-за непогоды туристы не могут вдоволь позагорать

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Туристы в Сочи не могут выйти на на прогулку и даже искупаться в море. Впечатления от отпуска им подпортила непогода. Из-за ливней власти закрыли пляжи. Подробнее о том, что происходит на российском курорте, рассказываем в материале.

Запрет не помешал группе из четырех туристов, включая ребенка, пойти на дикий пляж у санатория «Белые ночи» в Лазаревском районе. В итоге россияне оказались в опасной ситуации. На единственной дороге, ведущей к берегу, появилась огромная лужа. Вода отрезала людям путь домой. Чтобы выбраться, им пришлось вызывать службу спасения. 

В поселке Дагомыс река Ирам вышла из берегов и затопила трассу Джубга — Сочи. Бурлящий поток только усиливается, а ливень не прекращается. 

На улице можно найти настоящие водопады

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Подтопления из-за дождей произошли сразу в нескольких районах города. Машины постепенно погружаются в воду.

Дороги превратились в реки

Источник:

Любимый Сочи / Telegram

Днем в море заметили сразу два смерча, пишет SOCHI1.RU. Метеорологи предупреждают о сохранении риска формирования этого опасного явления в ближайшие дни.

Смерч в море попал на видео

Источник:

Сочи Онлайн / Telegram

В горном кластере Сочи минувшей ночью выпал снег. Полюбоваться зимними пейзажами можно на высоте более 2000 метров. 

В горах можно вернуть новогоднее настроение

Источник:

sochi.camera

Циклон находится над морем и будет периодически выходить на берег в виде сильных дождевых осадков. Метеорологи прогнозируют неблагоприятную погоду на ближайшие сутки. 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются сильные дожди с грозами и градом, а также порывы ветра до 15–18 м/с. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 16 июня.

На реках и малых водотоках возможен резкий подъем уровня воды, что может привести к опасным ситуациям. В горных районах увеличивается риск возникновения небольших селевых потоков.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Смерч Погода Шторм Отдых в Сочи
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Комментарии
3
Гость
16 июня, 13:04
Ваще пофиг. Мы на даче отдыхаем
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