Пляжи закрыты, реки затопили дороги: отдых на юге России оказался на грани срыва

Туристы в Сочи не могут выйти на на прогулку и даже искупаться в море. Впечатления от отпуска им подпортила непогода. Из-за ливней власти закрыли пляжи. Подробнее о том, что происходит на российском курорте, рассказываем в материале.
Запрет не помешал группе из четырех туристов, включая ребенка, пойти на дикий пляж у санатория «Белые ночи» в Лазаревском районе. В итоге россияне оказались в опасной ситуации. На единственной дороге, ведущей к берегу, появилась огромная лужа. Вода отрезала людям путь домой. Чтобы выбраться, им пришлось вызывать службу спасения.
В поселке Дагомыс река Ирам вышла из берегов и затопила трассу Джубга — Сочи. Бурлящий поток только усиливается, а ливень не прекращается.
Подтопления из-за дождей произошли сразу в нескольких районах города. Машины постепенно погружаются в воду.
Днем в море заметили сразу два смерча, пишет SOCHI1.RU. Метеорологи предупреждают о сохранении риска формирования этого опасного явления в ближайшие дни.
В горном кластере Сочи минувшей ночью выпал снег. Полюбоваться зимними пейзажами можно на высоте более 2000 метров.
Циклон находится над морем и будет периодически выходить на берег в виде сильных дождевых осадков. Метеорологи прогнозируют неблагоприятную погоду на ближайшие сутки. 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются сильные дожди с грозами и градом, а также порывы ветра до 15–18 м/с. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 16 июня.
На реках и малых водотоках возможен резкий подъем уровня воды, что может привести к опасным ситуациям. В горных районах увеличивается риск возникновения небольших селевых потоков.