Самые бедные — у кромки воды: показываем, что творится на пляжах в Сочи

Пляжи «Ривьеры» уже забиты людьми под завязку Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











В Сочи на сегодняшний день отдыхает около 150 тысяч гостей, а температура морской воды уже превысила 20 градусов — отличная новость для любителей пляжного отдыха. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале, похваставшись, что 54 пляжа курорта получили сертификат качества «Синий флаг». Эта награда указывает, что такие пляжи удобны для отдыхающих, вода здесь чистая, инфраструктура соответствует высоким стандартам. Среди награжденных — пляж «Ривьера», один из самых популярных среди местных жителей. Корреспондент SOCHI1.RU Оксана Витязь решила оценить обстановку и отправилась на место.

Тут пусто, там — густо

На благоустройство набережной рядом с парком «Ривьера», и в частности на сам пляж, было потрачено около миллиарда рублей: 500 миллионов — на парки и досуговые площадки, еще 500 миллионов — на мост «Волшебный лист», соединяющий два берега реки Сочи. Сам пляж «Ривьера» обустраивали почти год и торжественно открыли перед прошлым летом. Это один из самых больших пляжей главного курорта страны, его протяженность — около 450 метров. Берег объединяет сразу три зоны у устья реки: «Ривьера», «Звездный» и «Остров».

Первое, что бросилось в глаза, — ряды пустых бунгало. Даже показалось, что туристы еще не доехали до Сочи. Но эта иллюзия быстро исчезает, как только подходишь ближе к морю. Здесь отдыхающие практически лежат друг на друге, а ведь лето только начинается.

Пляж делит отдыхающих на три условных лагеря.

VIP-зона расположена ближе ко входу на пляж. Тут стоят рядами бунгало, аренда которых стоит около 2100 рублей за час. Кабинки сейчас пустуют, в занавесках гуляет ветер.

Индивидуальные кабинки удалены от моря и суеты. Тут в комфорте можно даже поспать Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Средний сектор расположен дальше от входа и ближе к морю (золотая середина). Тут стоят в несколько рядов шезлонги, и многие даже заняты отдыхающими. В этом году появилась почасовая аренда, и шезлонги не пустуют.

Общая зона у воды — самая массовая, так как бесплатная. Тут туристы лежат на полотенцах на камнях.

Примечательно, что зона с пляжным инвентарем утопает в мягком песке, а людям отводится каменистая часть берега. Кто не хочет терпеть острые камни в бок — пожалуйста, плати.

Шезлонги и кабинки почему-то расположены на песчаной части пляжа, а люди лежат на каменистой Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Люди у кромки воды наделены особым терпением. Мимо них проходят те, кто отдыхает в персональной кабинке и идет окунуться. И те, кто арендовал шезлонги. Туристы лежат вперемешку с чужой обувью, которую оставляют у моря купальщики.

Местный житель Николай приходит на «Ривьеру» окунуться после велопрогулки каждый день и рассказал историю.

— Мне однажды прямо на мое полотенце дамочка поставила свои шлепки и пошла в море. Я ей ничего не сказал и убирать их не стал. В такой массовке легко потерять свои вещи, я решил, что она так потом легче их сможет отыскать. Да и девушка была красивая, подумал, вдруг познакомиться хочет, — рассказывает Николай.

У моря уже тесно, а ведь лето только начинается Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— Терпение людей удивительно, — делится туристка из Екатеринбурга Ольга. — Тут дети бегают, об тебя спотыкаются. Кто-то брызгаться начинает, всё в тебя летит. Но зато я в море захожу и свои вещи прямо из воды контролирую. Вот они, у берега. Поэтому я специально занимаю место поближе к воде. И да, шезлонг для меня дорого. Я же пенсионерка, — рассказывает женщина.

Она приехала в гости к дочери, живет у нее, и ей удобно приходить сюда.

Холодное море для местных — идеальное для туристов Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— Все бедные сидят у воды, — рассказывает в шутку отдыхающая из Москвы Алена. — Деньги, конечно, есть заплатить за шезлонг, но не за бунгало — это роскошь. Но лучше эту тысячу потратить на еду. Я с двумя детьми: то мороженое, то кукурузу, то водичку. Вот и сидим на камнях. Но так даже лучше: другим не мешаем. Дети выбежали из воды — и сразу на полотенце.

По словам Алены, она только приехала на отдых и старается пока экономить. На гостиницу и билеты туда-обратно она потратила около 50 тысяч рублей. На курорте она пробудет две недели. Надеется, что траты на питание и развлечения не превысят полсотни, чтобы в целом отпуск на троих обошелся не дороже 100 тысяч рублей.

Цены стали выше

Прейскурант изменился, появилась возможность почасовой аренды, поэтому не сразу бросается в глаза, что ценник, пусть и ненамного, но вырос.

Мы нашли фото тарифами прошлого года. Тут видно, что раньше комплект на двоих (два шезлонга, два матраса, стол и зонтик) обходился туристам в 2000 рублей в самые популярные часы до 16:00. Сейчас — уже 2150. Но можно взять это всё на час за 650 рублей.

Комплект на одного обойдется в 1250. В прошлом году — 1000 рублей.

2024 год Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU 2025 год Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

А что с погодой?

Погода сейчас идеальна для отдыха: нет изнуряющей жары, температура воздуха держится около +25 градусов Цельсия. Ближайшие дни прогнозируют дожди, но ненастье не продержится больше трех дней подряд. Море стремительно набирает температуру.

Пока туристы преимущественно заходят лишь окунуться, самые стойкие — дети, которые активно используют воду для игр и развлечений.

По словам специалистов Роспотребнадзора, качество воды в Сочи находится под строгим контролем.

— На текущую дату нами проведено свыше 1500 исследований проб морской воды в местах купания. Микробиологические показатели в норме, все образцы соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. До начала октября планируем провести не менее 6000 исследований, — рассказал начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Максим Кузнецов.

Свободных мест на пляже всё меньше Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Общая протяженность пляжей в Сочи составляет около 41 километра береговой линии с примерно 180 пляжами различной категории комфорта и сервиса. Они способны одновременно принимать до 300 тысяч отдыхающих.

Почасовая аренда шезлонгов сделала их популярными Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Самые популярные и сертифицированные пляжи находятся в Лазаревском районе, их там около 20, далее идет центр города с 11 сертифицированными зонами, Хостинский район располагает 14 пляжами с «Синим флагом», а Адлерский район — девятью.