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Страна и мир «Море грязное, люди злые! Берегите детей!»: россияне честно рассказали о том, почему не вернутся в Геленджик

«Море грязное, люди злые! Берегите детей!»: россияне честно рассказали о том, почему не вернутся в Геленджик

Подозрительная вода, невкусная еда и другие минусы отдыха на популярном курорте

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9 комментариев
К пляжам Геленджика у некоторых отдыхающих есть свои претензии | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUК пляжам Геленджика у некоторых отдыхающих есть свои претензии | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU
К пляжам Геленджика у некоторых отдыхающих есть свои претензии
Источник:
Анастасия Щеглова / 93.RU

В прошлом году Геленджик принял более четырех миллионов туристов. С учетом разлива мазута в Черном море и загрязнении анапских пляжей в этом году нагрузка на курорт будет еще сильней. Кто-то едет сюда по привычке, кому-то здесь всё нравится, а кто-то просто не может позволить себе заграничный отдых. Но есть и те, кто, побывав в Геленджике один раз, настолько разочаровались, что решили больше никогда не возвращаться на этот курорт. 93.RU собрали мнения россиян, которые разочаровались в Геленджике. Итак, рассказываем, что же им так не понравилось.

Невкусно и дорого

Мила из Калуги рассказала о том, как отдыхала в Геленджике в начале июня. Больше всего ее насторожила подозрительно грязная вода в бухте. Еще одним минусом она назвала невкусную еду в местном общепите и высокие цены.

— Номер располагался достаточно близко в морю и был довольно комфортный. Квартира-студия со всеми удобствами с балкончиком, мангальной зоной, бассейном и т. д. Всё вроде бы как во всех остальных курортных городах России, но есть свои минусы. Постоянные перебои с водой, не всегда удается нормально помыться. Иногда вода в море бывает зеленого цвета. Мы были там примерно 10 дней, из них 3–4 возле берега была какая-то зеленуха. Поэтому нет желания опять попадать в эту бухту со странной водицей. Если только проездом…

Итог: море грязное, развлечения, как и везде. Рестораны рассчитаны на поток (что ты один раз зайдешь и больше не придешь). Невкусно и дорого. Проще готовить самой.

Такой себе отдых… На тройку.

Такой вид на город открывается с горы | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUТакой вид на город открывается с горы | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Такой вид на город открывается с горы

Источник:
Анастасия Щеглова / 93.RU

Охамевшие музыканты

Туристка по имени Ольга отметила повышенный уровень шума, который каждый вечер создают многочисленные уличные музыканты. Грязное море и низкий уровень сервиса так же не остались ей незамеченными.

— Охамевшие музыканты. С 6 вечера до 23 очень громкие по всей набережной. Рок или барабанщики, хочешь не хочешь, слушай каждый день. Город ужасный, честное слово, НЕ рекомендую!

Море грязное, люди злые! На набережной все выгуливают питомцев, хозяева за ними не убирают! Общепит вообще страшно рассказывать — и тараканы, и протухшая еда! Берегите детей! Медицина нулевая!

Протяженность набережной в Геленджике&nbsp;— 14 километров | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПротяженность набережной в Геленджике&nbsp;— 14 километров | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Протяженность набережной в Геленджике — 14 километров

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Носятся по набережной, как по автомагистрали

Одним из главных недостатков курорта, по мнению туриста из Белгорода, является ситуация с самокатами и скутерами на набережной. Из-за неадекватных людей туристам с детьми гулять там просто небезопасно.

— Самое печальное — очень небезопасная набережная, из-за большого количества электросамокатов и других СИМ. Прекрасная набережная, казалось бы, способствовала прогулкам и отдыху. Но ходить по набережной самому, а тем более с детьми, нужно очень аккуратно, иначе рискуете оказаться в травмпункте.

Электросамокаты и скутеры иногда носятся по набережной, как по автомагистрали, при этом везде стоят запрещающие таблички и постоянно по громкой связи идёт объявление о запрете СИМ.

На набережной иногда появляются казачьи патрули и сотрудники ППС, но у них реакции на это полный ноль. В очередной раз, когда я с ребенком едва избежал наезда самоката, я подошел к сотруднику ППС, который общался с казаком из патруля, и спросил, почему они не реагируют на нарушения по использованию СИМ. Ответ меня поразил… Оказывается, мне нужно обратиться в ДПС!?

В принципе, вопрос этот скорее всего к администрации Геленджика, и думаю, с их молчаливого согласия происходят эти нарушения! Прокат электросамокатов на каждом углу набережной… У кого-то очень большой и согласованный бизнес… Но это до первого несчастного случая.

А вы отдыхали в Геленджике когда-нибудь?

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Комментарии
9
Гость
5 часов
Море грязное, люди злые, ах )) , как же это уютно, по домашнему, узнаю наш юг
Гость
6 часов
два раза отдыхал и никому не советую - даже холодный квас с ротовирусом
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