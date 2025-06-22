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Происшествия В Сирии террорист-смертник устроил взрыв в православной церкви. Погибло 20 человек

В Сирии террорист-смертник устроил взрыв в православной церкви. Погибло 20 человек

До взрыва он стрелял по людям

1 638
23 комментария
При стрельбе и взрыве пострадали десятки человек | Источник: SANANewsEnglish / Telegram.comПри стрельбе и взрыве пострадали десятки человек | Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com

При стрельбе и взрыве пострадали десятки человек

Источник:

SANANewsEnglish / Telegram.com

22 июня террорист-смертник устроил взрыв в православной церкви в Сирии. Погибло 20 человек, еще несколько десятков ранены. После этого случился второй теракт: взорвалась заминированная машина.

Взрыв прогремел в церкви пророка Илии в Дамаске. В МВД Сирии сообщили, что террорист вошел в храм и открыл огонь. После этого он взорвал свой жилет со взрывчаткой. Сирийские журналисты из издания SANA предполагают, что террорист связан с террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году).

На месте трагедии работают экстренные службы | Источник: SANANewsEnglish / Telegram.comНа месте трагедии работают экстренные службы | Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com

На месте трагедии работают экстренные службы

Источник:

SANANewsEnglish / Telegram.com

Источник: SANANewsEnglish / Telegram.comИсточник: SANANewsEnglish / Telegram.com
Источник:

SANANewsEnglish / Telegram.com

«Милости — мученикам, терпения их семьям и скорейшего выздоровления раненым. Среди нас нет места ненависти, и мы останемся едины перед лицом терроризма и раздоров. Единственные, кто выигрывает от этого трусливого террористического акта, — это партии, которые не хотят стабильности в Сирии», — написал министр культуры страны Мохаммед Ясин Салех.

Раненых доставили в больницу Аль-Муджтахид в Дамаске | Источник: SANANewsEnglish / Telegram.comРаненых доставили в больницу Аль-Муджтахид в Дамаске | Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com

Раненых доставили в больницу Аль-Муджтахид в Дамаске

Источник:

SANANewsEnglish / Telegram.com

Источник: SANANewsEnglish / Telegram.comИсточник: SANANewsEnglish / Telegram.com
Источник:

SANANewsEnglish / Telegram.com

По данным Минздрава Сирии, погибло 20 человек. Еще 52 ранены. К сожалению, цифра погибших еще может вырасти.

Спустя несколько часов в Дамаске взорвалась заминированная машина. Об этом сообщили очевидцы. Официальной информации об этом взрыве пока нет.

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Сирия Взрыв Погиб Террорист Террористическая атака Смертник Церковь
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Комментарии
23
Гость
22 июня, 22:35
К нам таких еррористов-смертников вагонами завозят и паспорта им раздают вкупе с квартирами и пособиями. Ждём эпоху феерверков, видимо.
Гость
23 июня, 01:36
Ждали от исламистов чего-то другого? С чего бы? Но сами-то тоже хороши. Продолжайте лбом об пол бить. Чем вы отличаетесь?
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