В Сирии террорист-смертник устроил взрыв в православной церкви. Погибло 20 человек

При стрельбе и взрыве пострадали десятки человек Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com











22 июня террорист-смертник устроил взрыв в православной церкви в Сирии. Погибло 20 человек, еще несколько десятков ранены. После этого случился второй теракт: взорвалась заминированная машина.

Взрыв прогремел в церкви пророка Илии в Дамаске. В МВД Сирии сообщили, что террорист вошел в храм и открыл огонь. После этого он взорвал свой жилет со взрывчаткой. Сирийские журналисты из издания SANA предполагают, что террорист связан с террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году).

На месте трагедии работают экстренные службы Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com











Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com











«Милости — мученикам, терпения их семьям и скорейшего выздоровления раненым. Среди нас нет места ненависти, и мы останемся едины перед лицом терроризма и раздоров. Единственные, кто выигрывает от этого трусливого террористического акта, — это партии, которые не хотят стабильности в Сирии», — написал министр культуры страны Мохаммед Ясин Салех.

Раненых доставили в больницу Аль-Муджтахид в Дамаске Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com











Источник: SANANewsEnglish / Telegram.com











По данным Минздрава Сирии, погибло 20 человек. Еще 52 ранены. К сожалению, цифра погибших еще может вырасти.