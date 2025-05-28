«Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника событий

Дом в Байкальске, где произошла трагедия Источник: оперативное видео прокуратуры Иркутской области











Страшная трагедия произошла в Байкальске Иркутской области. Группа подростков отмечала день рождения на даче, и один из них напал на сверстников с ножом. В результате поножовщины погибло четверо детей, еще четверым удалось сбежать. Нападавший поджег дома на участке и погиб в пожаре сам. Наши коллеги из IRCITY.RU cобрали всё, что известно о происшествии на это время.

Байкальск — небольшой город на берегу Байкала, примерно в 3 часах езды от Иркутска. Раньше здесь находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, но после его закрытия региональные и местные власти делают ставку на развитие туризма. Сейчас город славится своими фестивалями клубники.

СНТ «Горный Байкал» расположено в нескольких километрах от города, в лесу. Здесь в ночь с 27 на 28 мая группа подростков 13–17 лет отмечала день рождения. На даче они находились с разрешения родителей. Компания была из одной школы.

Синим значком отмечено СНТ «Горный Байкал», где произошла трагедия Источник: 2ГИС











Родственники пострадавших рассказали, что вечером всё было хорошо.

«Куча детей отмечала день рождения. На этом участке два дома… были теперь уже (старый и новый огромный недостроенный)», — коротко рассказала одна из местных жительниц, с которыми удалось поговорить. У нее на этой даче погиб 14-летний брат.

По словам другой байкальчанки, подростки выпивали, а потом пошли спать. Часть детей отправилась домой, часть осталась ночевать на даче.

«Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это всё совершил, накинулся [с ножом] и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил. После этого начал к моей сестре приближаться, она успела соскочить, бегала от него. Но всё-таки ему удалось поранить ей руку и горло. Вот что я знаю», — рассказала девушка, добавив, что у второй ее родственницы ранена рука.

Тела детей нашли после тушения пожара, который, по версии Следственного комитета, устроил нападавший. Парню 17 лет, он тоже погиб. Известно, что ни он, ни остальные подростки не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Один из пострадавших находится в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице. По информации в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, ему 14 лет, он получил ранения в шею. Состояние еще троих подростков не вызывает опасений, но они находятся под наблюдением врачей. С ними работают психологи. Сегодня всех четверых переведут из больницы Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

— Один подросток находится в тяжелом, но стабильном состоянии, которое позволяет осуществить его транспортировку в Иркутск. Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода, чтобы обеспечить необходимую помощь в пути, — сообщила детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Следователи работают на месте трагедии в Байкальске Источник: Следком38 / T.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.

По поручению губернатора Игоря Кобзева в Байкальске создан оперативный штаб. Для работы на месте выехали заместитель главы региона Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова, курирующая вопросы социальной сферы. Кроме того, с командой психологов на место отправился глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобразования Максим Парфенов, глава Минсоцразвития Владимир Родионов.

Вобликова будет проводить в Байкальске выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). «Примут участие члены педагогического сообщества, глава населенного пункта и глава района», — сообщил Кобзев.

Место трагедии утром 28 мая Источник: Прокуратура Иркутской области / T.me

В школе, где учились пострадавшие и погибшие дети, порталу «ИрСити» отказались комментировать эту страшную трагедию. Также уточняется информация о возможном сборе помощи для детей.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский назвал причиной происшествия «празднование дня рождения одного из учащихся». «Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление, есть подозреваемый», — сказал мэр в обращении, которое размещено в его телеграм-канале. Темгеневский выразил соболезнования родным и близким погибших, а также попросил жителей оказать моральную помощь пострадавшим.

В Байкальске объявлен трехдневный траур.