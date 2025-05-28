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Происшествия Подробности «Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника событий

«Куча детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника событий

Пятеро детей, в том числе нападавший, погибли, четверо — в больнице

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18 комментариев
Дом в Байкальске, где произошла трагедия | Источник: оперативное видео прокуратуры Иркутской области Дом в Байкальске, где произошла трагедия | Источник: оперативное видео прокуратуры Иркутской области

Дом в Байкальске, где произошла трагедия

Источник:

оперативное видео прокуратуры Иркутской области

Страшная трагедия произошла в Байкальске Иркутской области. Группа подростков отмечала день рождения на даче, и один из них напал на сверстников с ножом. В результате поножовщины погибло четверо детей, еще четверым удалось сбежать. Нападавший поджег дома на участке и погиб в пожаре сам. Наши коллеги из IRCITY.RU cобрали всё, что известно о происшествии на это время.

Байкальск — небольшой город на берегу Байкала, примерно в 3 часах езды от Иркутска. Раньше здесь находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, но после его закрытия региональные и местные власти делают ставку на развитие туризма. Сейчас город славится своими фестивалями клубники.

СНТ «Горный Байкал» расположено в нескольких километрах от города, в лесу. Здесь в ночь с 27 на 28 мая группа подростков 13–17 лет отмечала день рождения. На даче они находились с разрешения родителей. Компания была из одной школы.

Синим значком отмечено СНТ «Горный Байкал», где произошла трагедия | Источник: 2ГИССиним значком отмечено СНТ «Горный Байкал», где произошла трагедия | Источник: 2ГИС

Синим значком отмечено СНТ «Горный Байкал», где произошла трагедия

Источник:

2ГИС

Родственники пострадавших рассказали, что вечером всё было хорошо.

«Куча детей отмечала день рождения. На этом участке два дома… были теперь уже (старый и новый огромный недостроенный)», — коротко рассказала одна из местных жительниц, с которыми удалось поговорить. У нее на этой даче погиб 14-летний брат.

По словам другой байкальчанки, подростки выпивали, а потом пошли спать. Часть детей отправилась домой, часть осталась ночевать на даче.

«Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это всё совершил, накинулся [с ножом] и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил. После этого начал к моей сестре приближаться, она успела соскочить, бегала от него. Но всё-таки ему удалось поранить ей руку и горло. Вот что я знаю», — рассказала девушка, добавив, что у второй ее родственницы ранена рука.

Источник: Прокуратура Иркутской области / T.meИсточник: Прокуратура Иркутской области / T.me
Источник: Прокуратура Иркутской области / T.meИсточник: Прокуратура Иркутской области / T.me
Источник: Прокуратура Иркутской области / T.meИсточник: Прокуратура Иркутской области / T.me

Тела детей нашли после тушения пожара, который, по версии Следственного комитета, устроил нападавший. Парню 17 лет, он тоже погиб. Известно, что ни он, ни остальные подростки не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Один из пострадавших находится в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице. По информации в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, ему 14 лет, он получил ранения в шею. Состояние еще троих подростков не вызывает опасений, но они находятся под наблюдением врачей. С ними работают психологи. Сегодня всех четверых переведут из больницы Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

— Один подросток находится в тяжелом, но стабильном состоянии, которое позволяет осуществить его транспортировку в Иркутск. Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода, чтобы обеспечить необходимую помощь в пути, — сообщила детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Следователи работают на месте трагедии в Байкальске

Источник:

Следком38 / T.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.

По поручению губернатора Игоря Кобзева в Байкальске создан оперативный штаб. Для работы на месте выехали заместитель главы региона Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова, курирующая вопросы социальной сферы. Кроме того, с командой психологов на место отправился глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобразования Максим Парфенов, глава Минсоцразвития Владимир Родионов.

Вобликова будет проводить в Байкальске выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). «Примут участие члены педагогического сообщества, глава населенного пункта и глава района», — сообщил Кобзев.

Место трагедии утром 28 мая

Источник:

Прокуратура Иркутской области / T.me

В школе, где учились пострадавшие и погибшие дети, порталу «ИрСити» отказались комментировать эту страшную трагедию. Также уточняется информация о возможном сборе помощи для детей.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский назвал причиной происшествия «празднование дня рождения одного из учащихся». «Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление, есть подозреваемый», — сказал мэр в обращении, которое размещено в его телеграм-канале. Темгеневский выразил соболезнования родным и близким погибших, а также попросил жителей оказать моральную помощь пострадавшим.

В Байкальске объявлен трехдневный траур.

Мы следим за ситуацией.

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Зоя КузнецоваЗоя Кузнецова
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Убийство подростков Массовое убийство подростков Байкальск
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Комментарии
18
Инженер1
28 мая, 09:55
Скрепная история.
Инженер1
18 часов
3 бутылки водки, 15 бутылок слабоалкогольных коктейлей, 2 бутылки джина и бутылка крепкой «Охоты»: именно такой набор заказали через Интернет подростки на вечеринку, где погибли четверо школьников По информации СМИ, перед тусовкой её участники нашли в Сети, где можно заказать доставку алкоголя. Забирал спиртное их совершеннолетний знакомый, личность которого уже установили. Сейчас его опрашивают. На данный момент следствие выясняет, каким образом алкоголь был продан и доставлен детям. На первом фото — подросток Миша, напавший с ножом на остальных. По информации СМИ, он занимался борьбой и побеждал на городском турнире. Его фото висело на стенде «Ими гордится школа».
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