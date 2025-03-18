Похоронили погибшего в уличной драке в Ярославле врача из Питера

Врач из Санкт-Петербурга Дмитрий Карпов умер после драки в Ярославле Источник: БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com











В воскресенье, 16 марта, прошли похороны врача Дмитрия Карпова из Санкт-Петербурга, который погиб после уличной драки в Ярославле 10 марта. Как стало известно редакции 76.RU, следователи разрешили родственникам забрать тело доктора на прошлой неделе.

Напомним, конфликт произошел вечером на улице Первомайской, у Знаменской башни. Что стало причиной потасовки официально не сообщалось. В соцсетях писали, что якобы Дмитрий Карпов по какой-то причине пнул чужую машину. После этого случилась потасовка с ее водителем, во время которой доктор упал и сильно ударился головой об асфальт.

Потасовка попала на видео Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Первой на помощь пришла студентка ярославского медвуза Сельби Гурбанова. Она рассказала, что пыталась реанимировать пострадавшего прямо на месте происшествия. Затем скорая увезла мужчину в Соловьевскую больницу, но спасти его так и не удалось.

12 марта второго участника драки арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.