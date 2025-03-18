Похоронили погибшего в уличной драке в Ярославле врача из Питера

В воскресенье, 16 марта, прошли похороны врача Дмитрия Карпова из Санкт-Петербурга, который погиб после уличной драки в Ярославле 10 марта. Как стало известно редакции 76.RU, следователи разрешили родственникам забрать тело доктора на прошлой неделе.
Напомним, конфликт произошел вечером на улице Первомайской, у Знаменской башни. Что стало причиной потасовки официально не сообщалось. В соцсетях писали, что якобы Дмитрий Карпов по какой-то причине пнул чужую машину. После этого случилась потасовка с ее водителем, во время которой доктор упал и сильно ударился головой об асфальт.
Первой на помощь пришла студентка ярославского медвуза Сельби Гурбанова. Она рассказала, что пыталась реанимировать пострадавшего прямо на месте происшествия. Затем скорая увезла мужчину в Соловьевскую больницу, но спасти его так и не удалось.
12 марта второго участника драки арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 15 лет.
Федеральный СК взял ситуацию на контроль. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от ярославских коллег представить ему доклад о ходе расследования.