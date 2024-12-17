Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа. У нее состояние аффекта

Певица тяжело переживает трагедию Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Певица Анна Седокова попала в больницу. Её госпитализировали по настоянию невролога. До нервного срыва певицу довела смерть её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

— Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей, — объяснил представитель Седоковой ТАСС.

Аффект — это особое эмоциональное состояние, во время которого значительно меняется сознание. Из-за вспышки таких эмоций, как страх, ярость, гнев, отчаяние человек кратковременно теряет волевой контроль над действиями.

Певица выложила видео из частной клиники. На кадрах видно, что ей ставят капельницу, а сама Анна — в состоянии нервного срыва.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После смерти Тиммы певица очень переживает из-за семилетнего сына Гектора. Она хочет оградить его от информации о произошедшем.

— Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу, — говорила Седокова.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Себя от негатива Анна оградила, закрыв комментарии в соцсетях.