Не вынес разлуки? Что известно об отношениях Седоковой с погибшим мужем

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимму, нашли мертвым в подъезде московской пятиэтажки. Спортсмен оставил записку на смартфоне с просьбой позвонить экс-супруге. Официально смерть Яниса не подтвердили. Но, по данным СМИ, это был суицид. Пока Седокова никак не отреагировала на сообщения о смерти бывшего возлюбленного. Расскажем, что известно об их отношениях до трагедии.
Пара познакомилась летом 2019 года на открытии бара певицы на Саввинской набережной в Москве. Баскетболист тогда был игроком подмосковных «Химок». На тот момент он еще не развелся с предыдущей супругой, а за плечами певицы было уже два брака и три ребенка.
Уже через год после знакомства Тимма сделал Седоковой предложение на отдыхе в Майами. Вскоре они обручились на арендованной яхте, а уже осенью отпраздновали свадьбу в «Барвиха Luxury Village». Спортсмен отлично ладил с детьми от предыдущих отношений Седоковой.
Идиллия в браке длилась недолго. Этим летом Анна призналась в интервью с Ириной Мягковой, что конфликты с Янисом уже дошли до точки кипения.
— У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома. Всё стало по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему — нормально. И что в итоге получилось? Мы друг друга буквально съели. Мы прям уже разводились, расставались, — поделилась артистка.
А на шоу «Кстати» (16+) в сентябре Седокова намекнула на желание расстаться с Тиммой.
— Я использовала это сумасшествие как топливо для своих песен. Я искренне любила свое безумие. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и неинтересна. И вот сейчас мне страшно. Я боюсь, что, если я когда-нибудь, точно не сейчас, научусь любить спокойно и правильно, я больше не смогу писать. А если так и не смогу, то опять буду оставлять за собой выжженную землю, но красивую музыку, — заявила певица.
И вот уже в октябре Седокова подала заявление на развод. Они не стали устраивать имущественных споров и разборок. Паре дали месяц на то, чтобы помириться.
Тимма очень переживал из-за расставания с артисткой, о чём четко дал понять своим подписчикам. Он в прямом эфире в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) показал множество таблеток, которые лежали на кровати, а на фоне крутились клипы Седоковой.
Однако супруги так и не воссоединились. Они развелись после четырех лет брака. Заседание по делу состоялось 9 декабря.
Тимма не смог смириться с разводом. Незадолго до смерти он публиковал странные посты и обвинял во всём Седокову.
— Не верю ни одному твоему слову. Всё, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует, — писал баскетболист.
Проблемы с финансами в паре действительно были. Еще в 2021 году певица рассказала, что, когда Янис играл за БК «Химки», он год не получал зарплату. Анне приходилось тянуть на себе всю семью. Часто на этом фоне у них возникали конфликты. В итоге баскетболист перешел в казанский «Уникс».
Однако в день рождения Седоковой 16 декабря он сменил гнев на милость и опубликовал архивное видео с ней и поздравил.
Уже на следующий день Яниса не стало.
Этот брак был третьим для артистки. Ее первым мужем был футболист сборной Белоруссии Валентин Белькевич. Они были женаты с 2004 по 2006 год. У них есть общая дочь Анна. Спортсмен скончался в 2014 году от тромбоэмболии.
Второй супруг Анны — бизнесмен Максим Чернявский. Они были женаты с 2011 по 2013 год. В браке родилась дочь Моника.
У Седоковой также есть сын Гектор, которого она родила, когда встречалась с бизнесменом Артемом Комаровым. С ним она рассталась вскоре после родов.